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04.01.2020  16:51   

Вши и паразиты продолжают атаковать маленьких харьковчан

Региональные эпидемиологи отмечают пораженность населения педикулезом снизилась на 28,5%, выявлено 646 случаев, из которых 77,4% (500 человек) - дети до 17 лет.


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Зарегистрировано 3056 случаев паразитарных заболеваний. Заболеваемость регистрировалась главным образом среди детского населения, удельный вес которого в структуре паразитарной заболеваемости составила 82,4% (зарегистрировано 2519 случаев).

Зарегистрировано 33 случая бешенства животных против 103 в прошлом году. Пострадало от укусов бешеными животными 57 человек, обратилось за антирабической помощью по поводу укусов животными 3852 человека, из них 818 (21,2%) предназначено антирабическое лечение.

 

Источник:   Государственное учреждение "Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины"
 Тэги:  паразиты, лабцентр, эпидемиолог, харьков
 
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