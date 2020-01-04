Вши и паразиты продолжают атаковать маленьких харьковчан

Региональные эпидемиологи отмечают пораженность населения педикулезом снизилась на 28,5%, выявлено 646 случаев, из которых 77,4% (500 человек) - дети до 17 лет.
Зарегистрировано 3056 случаев паразитарных заболеваний. Заболеваемость регистрировалась главным образом среди детского населения, удельный вес которого в структуре паразитарной заболеваемости составила 82,4% (зарегистрировано 2519 случаев).
Зарегистрировано 33 случая бешенства животных против 103 в прошлом году. Пострадало от укусов бешеными животными 57 человек, обратилось за антирабической помощью по поводу укусов животными 3852 человека, из них 818 (21,2%) предназначено антирабическое лечение.
Могут возникать неожиданные желания или увлечения. Такая порывистость способна привнести в жизнь элемент новизны, но все же старайтесь сегодня не выходить слишком далеко за рамки.
В ночь с 31 декабря на 1 января нас ожидает мокрый снег, температура воздуха – 1-2 градуса тепла.
Ученые, исследователи и просто любители научных экспериментов ежегодно отмечают день рождения великого англичанина.
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