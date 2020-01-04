04.01.2020 16:51

Вши и паразиты продолжают атаковать маленьких харьковчан

Региональные эпидемиологи отмечают пораженность населения педикулезом снизилась на 28,5%, выявлено 646 случаев, из которых 77,4% (500 человек) - дети до 17 лет.



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Зарегистрировано 3056 случаев паразитарных заболеваний. Заболеваемость регистрировалась главным образом среди детского населения, удельный вес которого в структуре паразитарной заболеваемости составила 82,4% (зарегистрировано 2519 случаев).

Зарегистрировано 33 случая бешенства животных против 103 в прошлом году. Пострадало от укусов бешеными животными 57 человек, обратилось за антирабической помощью по поводу укусов животными 3852 человека, из них 818 (21,2%) предназначено антирабическое лечение.