09.01.2020 10:51

В Харькове развивают сервис «еМалятко»

Сервис «еМалятко», который с января работает в родильных домах Харькова, совершенствуют.



// city.kharkov.ua

Благодаря новому сервису родители могут подать одно заявление и оформить сразу 10 документов, в том числе - свидетельство о рождении, регистрацию места проживания, идентификационный код, социальную помощь на ребенка и пр. Пока заявления в родильных домах оформляют работники медучреждений или отделов государственной регистрации актов гражданского состояния.

В будущем услугу планируют предоставлять и в городских центрах административных услуг. Как сообщил заместитель Харьковского городского головы по вопросам цифровой трансформации Олег Дробот, хочется, чтобы документы принимал сотрудник того учреждения, куда обращаются родители. «Чтобы не отвлекать работников РАГСов или администраторов центров предоставления админуслуг для предоставления услуги в роддомах», - пояснил заместитель городского головы.

По его словам, весной планируется запустить онлайн подачу документов, чтобы родителям никуда не нужно было обращаться. Это можно будет сделать самостоятельно на портале «Действие», пройдя аутентификацию на «еМалятко».



Кроме того, в городе работают над тем, чтобы можно было открыть онлайн и социальный счет для оформления материальной помощи.

«Для того, чтобы указать номер социального счета, на который отправляется помощь, все равно нужно обращаться в банковское учреждение. Мы уже работаем над тем, чтобы социальный счет можно было открыть онлайн. То есть у тебя есть мобильный банк, ты на смартфоне заходишь в соответствующее приложение, мобильный банкинг, оформляешь социальную карту, которая привязывается к твоей банковской карте, и после этого идешь получать услугу «еМалятко» с банковским счетом», - сообщил Олег Дробот.



Отметим, что готовые документы, оформленные через сервис «еМалятко», родители могут получить, по желанию, в роддоме, центре административных услуг или отделе госрегистрации актов гражданского состояния. Также их могут отправить по почте. Свидетельство о рождении выдается на следующий день после подачи заявления, а регистрацию места жительства - в течение десяти дней.

Напомним, что сервис «еМалятко» презентовали 3 января в Харьковском городском перинатальном центре.