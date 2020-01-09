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09.01.2020  10:57   

В сливочном масле из Богодухова нашли немолочные жиры

Проверялось масло сладкосливочное «Экстра» 83% жира производства ООО «Богодуховский молокозавод» (партия 2, дата производства 25.10.2019).


//kh-consumer.gov.ua

Экспертизу проводило ООО «Славутич Подолье», пгт. Ярмолинцы, Ярмолинецкого района Хмельницкой области в рамках планового мероприятия государственного контроля.

Согласно экспертному заключению Хмельницкой областной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы , где проводили экспертизу, отобранный образец масла по жиро-кислотным составом молочного жира не соответствует нормам по методике ДСТУ ISO 5508:2001.

В образцах масла сладкосливочное установлено ​​наличие не молочных жиров.

По данному факту проведен анализ производственной документации и мероприятия по установлению всего цепи операторов рынка, которые были задействованы в обращении этого пищевого продукта по принципу прослеживаемости «шаг назад».

Потребителей и реализаторов в случае приобретения масла сладкосливочного «Крестьянское» 73% производства ООО «Богодуховский молокозавод» (партия 2 от 25.10.2019) или осуществления обращения этой партии масла просят информировать ГУ ГОспродпотребслужбы в Харьковской области: пр-т Науки, 40, 6 этаж, г. Харьков, 61166, факс: (057) 725-19-00, тел. (057) 725-19-00, E-mail: gudpss@kh-consumer.gov.ua.

Источник:   Госпродпотребслужба
 Тэги:  масло, суррогат, харьков
 
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