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10.01.2020  09:01   

У бездомного кота нашли бешенство: объявлен карантин

В Харьковском районе зафиксирован случай бешенства кота.


// slovoidilo.ua

8 января в поселке Бабаи Харьковского района зарегистрирован случай бешенства бездомного кота, который подтвержден лабораторно.

По инициативе Харьковского районного управления ГУ Госпродпотребслужбы 10 января наложен карантин по бешенству на территории поселка Бабаи с прилегающими лесными и полевыми массивами и утвержден план комплексных мероприятий по ликвидации бешенства животных на территориях поселка Бабаи и поселка Покотиловка Харьковского района.

Специалисты отмечают, что многие владельцы домашних животных не считают нужным проводить прививки кошек против бешенства, по их мнению в зоне риска данного заболевания находятся в основном собаки. Хотя на самом деле кошки болеют бешенством в несколько раз чаще собак. К тому же в начале первой стадии бешенства не видно никаких признаков болезни кошки, но существует вероятность заражения владельца при контакте с животным.

К сожалению, данная болезнь не поддается лечению. Единственным профилактическим мероприятием от заражения питомца бешенством является вакцинация. Только вакцинация спасет вашего любимца и вас от смертельно опасной болезни.

Источник:   Госпродпотребслужба
 Тэги:  карантин, бешенство, харьков
 
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