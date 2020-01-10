10.01.2020 09:01

У бездомного кота нашли бешенство: объявлен карантин

В Харьковском районе зафиксирован случай бешенства кота.



// slovoidilo.ua

8 января в поселке Бабаи Харьковского района зарегистрирован случай бешенства бездомного кота, который подтвержден лабораторно.



По инициативе Харьковского районного управления ГУ Госпродпотребслужбы 10 января наложен карантин по бешенству на территории поселка Бабаи с прилегающими лесными и полевыми массивами и утвержден план комплексных мероприятий по ликвидации бешенства животных на территориях поселка Бабаи и поселка Покотиловка Харьковского района.



Специалисты отмечают, что многие владельцы домашних животных не считают нужным проводить прививки кошек против бешенства, по их мнению в зоне риска данного заболевания находятся в основном собаки. Хотя на самом деле кошки болеют бешенством в несколько раз чаще собак. К тому же в начале первой стадии бешенства не видно никаких признаков болезни кошки, но существует вероятность заражения владельца при контакте с животным.



К сожалению, данная болезнь не поддается лечению. Единственным профилактическим мероприятием от заражения питомца бешенством является вакцинация. Только вакцинация спасет вашего любимца и вас от смертельно опасной болезни.