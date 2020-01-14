14.01.2020 15:31

Праздники отправили в постель почти три тысячи харьковчан

Во вторую неделю 2020 года гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Харьковской области заболели 2907 человек, из них почти половина – 1452 человек – дети.



// РБК-Украина

Медики отмечают, что по сравнению с предыдущим периодом произошло уменьшение количества заболевших 74,1%, преимущественно за счет взрослого населения. Вероятно, это обусловлено новогодними праздниками и школьными каникулами.

Показатель заболеваемости составляет 109,29 на 100 тысяч населения, что ниже показателя эпидемического порога на 68,4%. Уровень заболеваемости характеризуется как низкий.

Самый высокий показатель зарегистрирован в Купянском районе - 298,82 на 100 тысяч населения, самый низкий - в Изюмском: 18,63 на 100 тысяч населения. Не регистрировалась заболеваемость в Печенежском районе.



Госпитализированы 137 человек, из них 122 ребенка.



С начала эпидемического сезона гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями переболело почти 2,0% населения области - 64423 человека, из них дети до 17 лет - 39916 человек.

По данным вирусологического мониторинга обследовано 794 больных с подозрением на грипп и ОРВИ, положительные находки обнаружены у 296 человек. У 28 человек выявлены вирусы гриппа, из них у 7 человек - вирус гриппа типа А (H3), у 12 - вирус гриппа типа А нетипичный, у 1 - вирус гриппа типа А (Н1N1) sw и у 8 - вирус гриппа типа В. У 45,3% больных выявлен вирус парагриппа, у 36,8% - РС-вирус и у 8,4% - аденовирус.



По состоянию на 13 января привито против гриппа 11371 человек, из них 4170 человек из групп риска.