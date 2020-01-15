15.01.2020 14:06

На Харьковщине – сезонный подъем бешенства животных: за две недели пострадали 11 человек

За 2 недели текущего года в области зарегистрировано шесть случаев бешенства среди животных.



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В Дергачевском районе заболело 4 домашних животных в разных населенных пунктах, в Золочевском и Харьковском районах - по 1 случаю в бездомных кошек. В этих районах с конца 2019 года продолжается эпизоотия бешенства.



Получили повреждения от бешеных животных 11 человек, все они привлечены на антирабическое лечение.



Сезонный подъем заболеваемости бешенством среди животных начался с ноября 2019 года. За последние два месяца прошлого года было зарегистрировано 11 случаев бешенства (6 домашних кошек, 4 домашних и 1 бездомная собаки), из них по 1 случаю в Волчанске и Люботине, 2 случая - в Золочевском районе, 3 - в Харьковском, 4 – в Дергачевском. Из-за контакта с бешеными животными 24 пострадавших получили антирабическое лечение.



Случаи бешенства среди людей в области не регистрировались с 2015 года. В Украине 11 января 2020 года диагностировано бешенство у жителя Николаевской области, который был укушен беспризорной собакой. Пострадавший обратился за медицинской помощью, однако затем отказался от антирабических прививок.



Медики напоминают: бешенство - смертельное заболевание, поэтому не следует пренебрегать правилами:

– ежегодно прививать против бешенства собственных собак и кошек;

– не пытаться поймать бездомных и диких животных, покормить их с рук,

– при укусе необходимо промыть рану водой с мылом, обработать края раствором йода и немедленно обратиться в медицинское учреждение.