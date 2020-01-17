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17.01.2020  09:43   

Купание в проруби на Крещение: как безопасно окунаться и кому этого делать нельзя

19 января в Украине отмечается один из самых больших церковных праздников – Крещение Господне. В этот день граждане обычно идут на водоемы, чтобы окунуться в прорубь.


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Медики советуют купаться только тем, кто здоров и закаляется, ведь это стресс и большая нагрузка на организм.

«Сосуды спазмируются, нагрузка на сердце возрастет и возникает риск ухудшения состояния. Если это ишемическая болезнь сердца, это может быть стенокардия или даже инфаркт, нарушения ритма. Если это гипертоническая болезнь в анамнезе, то конечно это будут кризисы или острое нарушение мозгового кровообращения. Очень осторожно к этому обряду нужно относиться пожилым людям и детям», – сообщает директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта.
 
Также могут возникнуть проблемы со здоровьем и у тех людей, которые имеют хронические заболевания. Среди групп риска – люди с бронхитами, сахарным диабетом, перенесших вирусные инфекции, имеют кожные проблемы, и с глазами. В случае ухудшения самочувствия, подчеркнул Виктор Забашта, нужно сразу вызвать «скорую».
 
Служба спасения напоминает правила безопасного поведения на водоемах:

– нырять (купаться) необходимо в специально оборудованных прорубях у берега, под присмотром спасателей и медицинских работников;

– перед купанием необходимо разогреть тело. Можно совершить пробежку, надев минимум одежды, сделать разминку;;

– к проруби необходимо подходить в удобной обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности ног. Лучше использовать ботинки или шерстяные носки для того, чтобы дойти до проруби. Возможно использование специальных резиновых сапог, также защищают ноги от острых камней и не позволят Вам скользить на льду. Идя к проруби, помните, что дорожка может быть скользкой – идите медленно и внимательно;

– погружаться лучше по шею, не намочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой. Прыжки в воду и погружение в воду с головой не рекомендуются, ведь это увеличивает потерю температуры и может привести к шоку от холода;

– при входе в воду старайтесь быстро достигнуть нужной Вам глубины, но не плавайте;

– не находитесь в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма;

– если с вами ребенок, следите за ним во время погружения в прорубь;

– при выходе не держитесь непосредственно за металлические поручни, используйте сухое полотенце;

– после купания (погружения) разотрите себя махровым полотенцем и наденьте сухую одежду;

– для укрепления иммунитета и избежания возможности переохлаждения необходимо выпить горячего чая, лучше из ягод, фруктов и овощей из предварительно подготовленного термоса.

Также напомним список водоемов и источников, где в Харькове будут святить воду на Крещение.

Тэги:  крещение, прорубь, медики, харьков, советы, здоровье
 
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