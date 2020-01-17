17.01.2020 16:26

Харьковщина попала в тройку лидеров по подготовке к внедрению Программы медицинских гарантий.

Три четветри медицинских учреждений Харьковщины и областного центра готовы к ускоренному внедрению второго этапа медреформы



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К контрактированию с Нацслужбы здоровья готовы почти все больницы Харькова и более 78,42% специализированных медицинских учреждений области.

Это второе место среди регионов в Украине.

О достигнутом результате 17 января сообщила Директор Северного межрегионального департамента НСЗУ Виктория Милютина, после совещания по подготовке к заключению договора с НСЗУ, которая состоялась в Харькове.

Напомним, с 1 апреля в Украине стартует второй этап медреформы и внедрение новой модели финансирования на уровне специализированной медицины. В Украине заработает Программа медицинских гарантий - перечень медицинских услуг, которые государство гарантирует пациенту бесплатно.

Все специализированные медучреждения в области должны быть готовы к контрактирования до 31 января.

Это - условие, по которому эти заведения с 1 апреля получат государственные средства по Программе медицинских гарантий. Государственной субвенции на финансирование учреждений специализированной медицинской помощи со второго квартала 2020 не предусмотрено.

Чтобы воспользоваться этим перечнем, пациент должен заключить декларацию с врачом первички, получать направления на следующие уровни помощи.

По информации и.о. директора Департамента здравоохранения ХОГА Геннадий Бондарчук, лидируют в области по проценту подписанных деклараций Дергачевский, Харьковский, Чугуевский, а также Новомосковский район. В этих районах процент населения, выбравшего своих врачей достигает 88-89%. В самом Харькове процент выше.