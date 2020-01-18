Медики рассказали харьковчанам, как правильно нырять в ледяную воду

В последнее время купание на праздник Крещения становится популярнее и более массовым
Об этом сообщили в КУОЗ "Харьковский областной центр здоровья".
При этом крещенское купание является большим стрессом для организма, если до этого человек не придерживался систематического закаливания.
"Для подобных процедур есть ряд противопоказаний: болезни сердечно-сосудистой системы, гипертония, нарушение кровообращения, различные воспалительные процессы в организме, инфекционные болезни, заболевания дыхательных путей и бронхов, - отметили врачи. - Выброс адреналина, спазм сосудов, повышение артериального давления - вполне привычные последствия. Поэтому такое купание может стать причиной гипертонического криза даже у молодых и относительно здоровых людей. Категорически не рекомендуется подвергать такому стрессу детей".
Перед нырянием запрещено употреблять спиртные напитки. "Перед погружением в прорубь необходимо разогреть тело - можно сделать пробежку, разминку", - отметили специалисты.
Подходить к проруби нужно в удобной, нескользкой обуви. Перед тем, как войти в воду, нужно смочить лицо, руки, ноги, грудь, живот и спину и только затем окунуться по шею. "Не стоит погружаться с головой или нырять, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга", - добавили медики.
Контакт с холодной водой должен быть минимальным, в пределах 20-30 секунд.
Главный рецепт сегодняшнего дня – соблюдать меру. Это касается всех сфер: от работы до еды и спиртного. Удачное время для ведения денежных дел.
Крещенских морозов синоптики не обещают: будет тепло, временами туманно, временами солнечно.
В Богоявленскую ночь, перед утреней, небо открывается. О чем открытому небу помолишься, то сбудется.
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