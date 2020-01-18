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18.01.2020  13:46   

Медики рассказали харьковчанам, как правильно нырять в ледяную воду

В последнее время купание на праздник Крещения становится популярнее и более массовым


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Об этом сообщили в КУОЗ "Харьковский областной центр здоровья".

При этом крещенское купание является большим стрессом для организма, если до этого человек не придерживался систематического закаливания.

"Для подобных процедур есть ряд противопоказаний: болезни сердечно-сосудистой системы, гипертония, нарушение кровообращения, различные воспалительные процессы в организме, инфекционные болезни, заболевания дыхательных путей и бронхов, - отметили врачи. - Выброс адреналина, спазм сосудов, повышение артериального давления - вполне привычные последствия. Поэтому такое купание может стать причиной гипертонического криза даже у молодых и относительно здоровых людей. Категорически не рекомендуется подвергать такому стрессу детей".

Перед нырянием запрещено употреблять спиртные напитки. "Перед погружением в прорубь необходимо разогреть тело - можно сделать пробежку, разминку", - отметили специалисты.

Подходить к проруби нужно в удобной, нескользкой обуви. Перед тем, как войти в воду, нужно смочить лицо, руки, ноги, грудь, живот и спину и только затем окунуться по шею. "Не стоит погружаться с головой или нырять, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга", - добавили медики.

Контакт с холодной водой должен быть минимальным, в пределах 20-30 секунд.

Источник:   КУОЗ
 Тэги:  крещение, купание, харьков, закаливание, сердце
 
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