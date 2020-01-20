20.01.2020 08:24

Две госпитализации от купели и откачанный после клинической смерти пациент: как медики скорой отработали на Крещение (ФОТО)

19 января бригады экстренной (неотложной) медицинской помощи дежурили на водоемах города во время ныряния в купели.



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Всего во время мероприятий было 7 обращений за медицинской помощью, из них 2 госпитализаций в лечебные учреждения, сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф"



Не обошлось в этот день без реанимационных мероприятий. 19 января в 14:55 в службу «103» поступил вызов «плохо с сердцем» к 51-летнему мужчине. Во время транспортировки пациента с острым инфарктом миокаода произошла остановка сердца. Благодаря слаженной работе сотрудников Э(Н)МД сердечную деятельность удалось восстановить. Мужчину доставили в большицу скорой и неотложной помощи.



Также две бригады медиков скорой привлекались к перевозке бойцов из аэропорта.