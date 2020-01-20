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20.01.2020  11:02   

Еще двух партиях богодуховского масла нашли немолочные жиры

Контроль качества не прошло масло сладкосливочное «Крестьянское» 73% жира производства ООО «Богодуховский молокозавод» (партия №41, дата производства 13.11.2019 и партия №7, дата производства 13.11.2019).


//kh-consumer.gov.ua

Образцы продукции были отобраны специалистами Белоцерковского горрайонного управления при проверке питания в местной средней школе.

Согласно экспертным заключениям Центральной испытательной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы в Киевской области и Киеве где проводили экспертизу, отобранные образцы масла по триглицеридному составу молочного жира не соответствуют нормам ISO 17678 IDF 202 и ДСТУ 4399:2005 «Масло сливочное. Технические условия».

По данному факту проведен анализ документации и мероприятия по установлению всей цепи операторов рынка и направлено письмо на отзыв вышеуказанной продукции.

Потребителей и реализаторов в случае приобретения масла сладкосливочное «Крестьянское» 73% производства ООО «Богодуховский молокозавод» (партия №41, дата производства 13.11.2019 и партия №7, дата производства 13.11.2019) просят информировать ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области: пр-т науки, 40, 6 этаж, м. Харьков, 61166, факс: (057) 725-19-00, тел. (057) 725-19-00, E-mail: gudpss@kh-consumer.gov.ua.

Напомним, ранее немолочные жиры находили в масле сладкосливочном «Экстра» 83% жира производства ООО «Богодуховский молокозавод» (партия 2, дата производства 25.10.2019).

Также продукция этого производителя попала в результаты масштабного медиамониторинга по фальсификации сливочного масла.

Источник:   Госпродпотребслужба
 Тэги:  масло, фальсификат, богодуховское, харьков
 
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