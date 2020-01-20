Большинство из заболевших гриппом в Харькове - дети и подростки

С начала эпидемического сезона гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями переболело почти 2,0% населения региона, из них дети до 17 лет - 61,4%.
По результатам оперативного еженедельного анализа заболеваемости на 3 недели (13.01.2020 - 19.01.2020) по сравнению с предыдущим произошло увеличение количества заболевших 28,1%, как за счет взрослого, так и детского населения. Заболело 3 724 человека, из них 1932 (51,9%) - это дети. Из числа заболевших детей удельный вес организованных составляет 76,6%, из них 57,1% - дети, посещающие общеобразовательные учебные заведения, 39,4% - дошкольные учебные заведения.
Показатель заболеваемости составляет 140,00 на 100 тыс. Населения, что ниже показателя эпидемического порога на 66,8%. Уровень заболеваемости характеризуется как низкий.
Самый высокий показатель зарегистрирован в Купянском районе - 366,91 на 100 тыс. населения, самый низкий - в Золочевском - 18,63 на 100 тыс. населения.
Госпитализированы 137 человек, из них 94 ребенка (68,6%).
С начала эпидемического сезона по данным вирусологического мониторинга обследовано 862 больных с подозрением на грипп и ОРВИ, положительные находки обнаружены в 320 человек (37,1%). У 39 человек (12,2%) выявлены вирусы гриппа, из них
По состоянию на 20.01.2020 привито против гриппа 11 433 человека, из них 4191 человек из групп риска.
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Облачная погода без существенных осадков, только к вечеру может начаться мелкий дождь со снегом. Слабый туман, слабый гололед.
Другие названия праздника: Иванов день, Иоанн Креститель, Свадебник, Зимний свадебник, Перезимник, Бражник, Зимний Мясоед.
влажн.:
давл.:
ветер: