20.01.2020 16:51

Большинство из заболевших гриппом в Харькове - дети и подростки

С начала эпидемического сезона гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями переболело почти 2,0% населения региона, из них дети до 17 лет - 61,4%.



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По результатам оперативного еженедельного анализа заболеваемости на 3 недели (13.01.2020 - 19.01.2020) по сравнению с предыдущим произошло увеличение количества заболевших 28,1%, как за счет взрослого, так и детского населения. Заболело 3 724 человека, из них 1932 (51,9%) - это дети. Из числа заболевших детей удельный вес организованных составляет 76,6%, из них 57,1% - дети, посещающие общеобразовательные учебные заведения, 39,4% - дошкольные учебные заведения.

Показатель заболеваемости составляет 140,00 на 100 тыс. Населения, что ниже показателя эпидемического порога на 66,8%. Уровень заболеваемости характеризуется как низкий.

Самый высокий показатель зарегистрирован в Купянском районе - 366,91 на 100 тыс. населения, самый низкий - в Золочевском - 18,63 на 100 тыс. населения.

Госпитализированы 137 человек, из них 94 ребенка (68,6%).

С начала эпидемического сезона по данным вирусологического мониторинга обследовано 862 больных с подозрением на грипп и ОРВИ, положительные находки обнаружены в 320 человек (37,1%). У 39 человек (12,2%) выявлены вирусы гриппа, из них

у 9 человек (23,1%) - вирус гриппа типа А (H3),

у 15 (38,5%) - вирус гриппа типа А нетипичный,

у 3 (7,7%) - вирус гриппа типа А (Н1N1) sw

у 12 (30,7%) - вирус гриппа типа В.

у 42,9% больных выявлен вирус парагриппа, у 35,3% - РС - вирус

у 8,9% - аденовирус.

По состоянию на 20.01.2020 привито против гриппа 11 433 человека, из них 4191 человек из групп риска.