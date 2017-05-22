22.05.2017 17:58

Украину атаковал новый вирус-вымогатель

Вирус распространяется быстрее WannaCry в 4 раза.



// rbc.ua

Исследователи антивирусной программы-сканнера MalwareHunter обнаружили новый вирус-вымогатель XData, который распространяется вчетверо быстрее, чем поразивший недавно сотни тысяч компьютеров по всему миру вирус-вымогатель WannaCry. Об этом сообщает Ain.ua.



«По состоянию на пятницу, 19 мая 2017 года, было подтверждено уже 135 уникальных случаев инфицирования, 95% из них пришлось на украинских пользователей. Для сравнения, в MalwareHunter утверждают, что в нашей стране они зафиксировали всего 30 пострадавших от атаковавшего более 200 тыс. пользователей по всему миру WannaCry», – говорится в сообщении.



То есть, темпы распространения XData в четыре раза выше, но вирус пока не начал массово заражать компьютеры вне нашей страны. Так, XData шифрует все файлы с помощью алгоритма AES. Способов расшифровки без оплаты выкупа пока не найдено.



Согласно информации издания, хакеры требуют от 0,1 до 1 биткоина в зависимости от объема зашифрованных данных и того, пострадал отдельный компьютер или сеть компании. По нынешнему курсу биткоина, выкуп колеблется от 5,8 тыс. до 58 тыс. гривен. Среди украинских пострадавших в основном компьютерные сети компаний.



После шифрования все файлы имеют расширение .~xdata~. Вирус не меняет фон рабочего стола, а лишь располагает в основных директориях текстовый файл How Can I Decrypt My Files. В нем объясняется, что чтобы расшифровать файлы необходимо отправить специальный ключ по одному из email-адресов.