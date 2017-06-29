29.06.2017 16:28

К Международному дню астероида в Харькове подготовили программу

30 июня Ведущие специалисты НИИ астрономии, а также кафедры астрономии и космической информатики ХНУ имени Каразина проведут публичные лекции.



// ХНУ

Мероприятия пройдут в НИИ астрономии университета (ул. Сумская, 35).



Программа такая:



17:00 – 17:30 – экскурсия по территории НИИ астрономии, запись на лекции;



17:30 – 18:30 – лекция по проблемам астероидной опасности;



18:30 – 19:00 – пресс-конференция;



19:00 – 20:00 – лекция по космическим исследованиям астероидов;



20:00 – 22:00 – экскурсия по территории НИИ астрономии.



При благоприятных погодных условиях все желающие смогут увидеть звездное небо в телескоп.



Справка. Впервые отмечать День астероида было предложено в 2014 г. с целью привлечь внимание к проблеме астероидной опасности и поиска методов предотвращения столкновения нашей планеты с астероидом. Эта идея быстро обрела популярность, и уже через два года День астероида был официально задекларирован Генеральной Ассамблеей ООН как международный. Дата была выбрана не случайно, потому что именно 30 июня в 1908 году с Землей столкнулось космическое тело, которое привело к самой масштабной катастрофе в современной истории, известной под названием Тунгусский метеорит.