К Международному дню астероида в Харькове подготовили программу

30 июня Ведущие специалисты НИИ астрономии, а также кафедры астрономии и космической информатики ХНУ имени Каразина проведут публичные лекции.
Мероприятия пройдут в НИИ астрономии университета (ул. Сумская, 35).
Программа такая:
17:00 – 17:30 – экскурсия по территории НИИ астрономии, запись на лекции;
17:30 – 18:30 – лекция по проблемам астероидной опасности;
18:30 – 19:00 – пресс-конференция;
19:00 – 20:00 – лекция по космическим исследованиям астероидов;
20:00 – 22:00 – экскурсия по территории НИИ астрономии.
При благоприятных погодных условиях все желающие смогут увидеть звездное небо в телескоп.
Справка. Впервые отмечать День астероида было предложено в 2014 г. с целью привлечь внимание к проблеме астероидной опасности и поиска методов предотвращения столкновения нашей планеты с астероидом. Эта идея быстро обрела популярность, и уже через два года День астероида был официально задекларирован Генеральной Ассамблеей ООН как международный. Дата была выбрана не случайно, потому что именно 30 июня в 1908 году с Землей столкнулось космическое тело, которое привело к самой масштабной катастрофе в современной истории, известной под названием Тунгусский метеорит.
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