 
Главная Новости Наука Миллионы смартфонов атаковал новый вирус
11.07.2017  11:18   

Миллионы смартфонов атаковал новый вирус

Более 14 миллионов пользователей смартфонов во всем мире стали жертвами хакерской атаки вируса CopyCat.


// Zik

Об этом сообщили в американской компании Check Point Software Technologies, занимающейся IT-безопасностью.

Проникая в программное обеспечение мобильного устройства, вирус выбирает любые контакты Android и отправляет им изображения. Пользователь, который открыл сообщение, автоматически загружает приложение с расширением apk.

При этом владелец телефона долгое время не видит каких-либо изменений в его работе, а антивирусные программы не могут справиться с угрозой.

Разработчики CopyCat получают немалые доходы от рекламы в зараженных телефонах. Сейчас авторы вредоносной программы обогатились на 1,5 миллиона долларов.

Больше всего от хакерской атаки пострадали жители Юго-Восточной Азии. Известно, что 280 тысяч американцев также стали жертвами вируса CopyCat.

Источник:   Корреспондент.net
 Тэги:  вирус, смартфон
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.05 Наука Украину атаковал новый вирус-вымогатель 22.10 Медицина Гонконгский грипп: чем грозит и как уберечься 18.10 Общество Украинские интернет-магазины заражены вирусом, передающим банковские данные мошенникам: СПИСОК
 
 

Видео

В сквере "Стрелка" демонтируют плавающую ароматную композицию
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 