11.07.2017 11:18

Миллионы смартфонов атаковал новый вирус

Более 14 миллионов пользователей смартфонов во всем мире стали жертвами хакерской атаки вируса CopyCat.



// Zik

Об этом сообщили в американской компании Check Point Software Technologies, занимающейся IT-безопасностью.

Проникая в программное обеспечение мобильного устройства, вирус выбирает любые контакты Android и отправляет им изображения. Пользователь, который открыл сообщение, автоматически загружает приложение с расширением apk.

При этом владелец телефона долгое время не видит каких-либо изменений в его работе, а антивирусные программы не могут справиться с угрозой.

Разработчики CopyCat получают немалые доходы от рекламы в зараженных телефонах. Сейчас авторы вредоносной программы обогатились на 1,5 миллиона долларов.

Больше всего от хакерской атаки пострадали жители Юго-Восточной Азии. Известно, что 280 тысяч американцев также стали жертвами вируса CopyCat.