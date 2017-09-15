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15.09.2017  17:32   

В Харькове пройдут «Научные пикники»

VII «Научные пикники» пройдут 16 сентября в саду им. Шевченко.


dozor.kharkov.ua
В фестивале науки, образования и научно-популярной культуры примут участие ведущие высшие учебные заведения и научно-исследовательские учреждения Харькова, а также организации по работе с детьми и молодежью, предприятия, общественные и культурные инициативы, которые будут представлять такие отрасли знаний, как химия, физика, криминалистика, история, робототехника, астрономия, информатика, медицина, математика, фармация, логика, военное дело и прочие.
 
Организаторы мероприятия - Департамент по делам семьи, молодежи и спорта, Харьковский городской центр досуга молодежи, Общественный информационно-аналитический центр для молодежи и Харьковское городское общественное объединение «Центр развития громад». 
 
Начало мероприятия - в 13:00. Образовательная акция будет проходить на центральной аллее возле фонтана.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  шевченко, научные пикники, харьков, конкурсы
 
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