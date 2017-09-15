15.09.2017 17:32

В Харькове пройдут «Научные пикники»

VII «Научные пикники» пройдут 16 сентября в саду им. Шевченко.



dozor.kharkov.ua

В фестивале науки, образования и научно-популярной культуры примут участие ведущие высшие учебные заведения и научно-исследовательские учреждения Харькова, а также организации по работе с детьми и молодежью, предприятия, общественные и культурные инициативы, которые будут представлять такие отрасли знаний, как химия, физика, криминалистика, история, робототехника, астрономия, информатика, медицина, математика, фармация, логика, военное дело и прочие.

Организаторы мероприятия - Департамент по делам семьи, молодежи и спорта, Харьковский городской центр досуга молодежи, Общественный информационно-аналитический центр для молодежи и Харьковское городское общественное объединение «Центр развития громад».

Начало мероприятия - в 13:00. Образовательная акция будет проходить на центральной аллее возле фонтана.