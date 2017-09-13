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13.09.2017  17:59   

Украинские программисты анонсировали запуск новой соцсети ЄСвоє

Новая украинская соцсеть ЄСвоє предоставит доступ к кино, музыке и бизнес-инструментам.


// УНИАН

Об этом сообщила Александра Струмчинская в Facebook.

«Когда вы увидите масштабность проекта, то поймете, что это не сайт-однодневка, а реальный конкурент не только российским соцсетям, но и Facebook», - сказано в сообщении.

Регистрация в новой соцсети начнется 29 сентября. Отличиями от других проектов станет доступ к легальному контенту - кино и музыке. ЄСвоє намерена выполнять также функции бизнес-сети, "в которой каждый пользователь при необходимости сможет зарабатывать".

На первом же этапе новая команда разработчиков пообещала интегрировать приложения: интересные игры и полезные программы.

Источник:   УНИАН
 Тэги:  соцсеть
 
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