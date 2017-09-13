13.09.2017 17:59

Украинские программисты анонсировали запуск новой соцсети ЄСвоє

Новая украинская соцсеть ЄСвоє предоставит доступ к кино, музыке и бизнес-инструментам.



// УНИАН

Об этом сообщила Александра Струмчинская в Facebook.



«Когда вы увидите масштабность проекта, то поймете, что это не сайт-однодневка, а реальный конкурент не только российским соцсетям, но и Facebook», - сказано в сообщении.



Регистрация в новой соцсети начнется 29 сентября. Отличиями от других проектов станет доступ к легальному контенту - кино и музыке. ЄСвоє намерена выполнять также функции бизнес-сети, "в которой каждый пользователь при необходимости сможет зарабатывать".



На первом же этапе новая команда разработчиков пообещала интегрировать приложения: интересные игры и полезные программы.