Украинские программисты анонсировали запуск новой соцсети ЄСвоє

Новая украинская соцсеть ЄСвоє предоставит доступ к кино, музыке и бизнес-инструментам.
Об этом сообщила Александра Струмчинская в Facebook.
«Когда вы увидите масштабность проекта, то поймете, что это не сайт-однодневка, а реальный конкурент не только российским соцсетям, но и Facebook», - сказано в сообщении.
Регистрация в новой соцсети начнется 29 сентября. Отличиями от других проектов станет доступ к легальному контенту - кино и музыке. ЄСвоє намерена выполнять также функции бизнес-сети, "в которой каждый пользователь при необходимости сможет зарабатывать".
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