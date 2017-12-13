13.12.2017 15:31

Сегодня ночью земляне увидят самый яркий звездопад года

Метеориты можно будет увидеть невооруженным глазом под ясным, темным небом в большей части планеты.



УНИАН

В декабре земляне в небе увидят последний звездопад в этом году – поток Геминиды.



Пик наибольшей активности метеорного потока Геминиды в 2017 году приходится на 13-14 декабря со скоростью около 1 минуты. Геминиды можно будет увидеть по ночам до и после пика 14 декабря, хотя они будут появляться реже.



Большинство метеоров будет видно с полуночи до 4 часов утра 14 декабря. Метеориты можно будет увидеть невооруженным глазом под ясным, темным небом в большей части планеты, хотя лучший вид – из Северного полушария. Наблюдатели будут видеть меньше метеоритов в Южном полушарии.



Для наблюдения за потоком не нужно никаких особых приспособлений – просто уйдите подальше от ярких огней и и смотрите в любом направлении. "Дайте вашим глазам время, чтобы приспособиться к темноте. Метеоры появляются по всему небу", – обещают в NASA.