Сегодня ночью земляне увидят самый яркий звездопад года

Метеориты можно будет увидеть невооруженным глазом под ясным, темным небом в большей части планеты.
В декабре земляне в небе увидят последний звездопад в этом году – поток Геминиды.
Пик наибольшей активности метеорного потока Геминиды в 2017 году приходится на 13-14 декабря со скоростью около 1 минуты. Геминиды можно будет увидеть по ночам до и после пика 14 декабря, хотя они будут появляться реже.
Большинство метеоров будет видно с полуночи до 4 часов утра 14 декабря. Метеориты можно будет увидеть невооруженным глазом под ясным, темным небом в большей части планеты, хотя лучший вид – из Северного полушария. Наблюдатели будут видеть меньше метеоритов в Южном полушарии.
Для наблюдения за потоком не нужно никаких особых приспособлений – просто уйдите подальше от ярких огней и и смотрите в любом направлении. "Дайте вашим глазам время, чтобы приспособиться к темноте. Метеоры появляются по всему небу", – обещают в NASA.
Для работы этот день мог бы быть неплохим, но уж больно острые у него кромки. Споры, конфликты, стремление к независимости и своеволию – не лучший фон для ведения дел.
Тучи закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера. Вечером ожидается мелкий дождь.
Православные христиане отмечают день Святого Андрея Первозванного. В народе этот праздник называли днем Андрея Тихая Вода, или Гадального.
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