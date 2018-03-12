12.03.2018 17:02

Двух харьковчан избрали академиками НАН Украины, еще 9 стали членами-корреспондентами академии

Соответствующее решение приняли во время сессии Общего собрания НАН Украины.



// ХОГА

В ходе сессии избрали действующих членов (академиков) и членов-корреспондентов НАН Украины.

Президиум НАН Украины объявил 22 вакансии академиков и 69 вакансий членов-корреспондентов по 84-м специальностям.

«В основу распределения вакансий по отделениям и определения специальностей было положено стремление обеспечить приоритетное развитие фундаментальных наук - прежде всего по тем направлениям, где украинские ученые демонстрируют результаты мирового уровня, - пояснил в ходе Общего собрания президент Национальной академии наук Украины, академик Борис Патон. - Безусловно, первоочередным условием было наличие по каждой специальности достойных кандидатов для избрания - и не только в институтах нашей Академии, но и в отечественных высших учебных заведениях, отраслевых научных и научно-технических учреждениях. Важно также, чтобы, выбирая новых членов, наша Академия не ограничивалось преимущественно Киевом, но и заботилась об усилении науки в других регионах страны, и я считаю, что эту необходимость наши отделения в процессе выборов учли».

На 22 вакансии академиков выдвинули и зарегистрировали 60 кандидатов, то есть почти трое на одно место, на 69 вакансий членов-корреспондентов - 229 кандидатов (более трех на одно место).

Академиками НАНУ стали еще двое наших земляков - начальник отдела Института теоретической физики ННЦ «ХФТИ» Юрий Слюсаренко и директор Института радиофизики и электроники им. А.Я. Усикова НАН Украины Института теоретической физики Петр Мележик.

Членами-корреспондентами академии наук Украины избрали:

- Вячеслава Захаренко - директора Радиоастрономического института НАН Украины;

- Игоря Притулу - директора Института монокристаллов НАН Украины;

- Валентина Чебанова - первого заместителя генерального директора по научной работе ГНУ «НТК «Институт монокристаллов» НАН Украины»

- Виталия Белоуса - заместителя директора Института физики твердого тела, материаловедения и технологий ННЦ «ХФТИ»;

- Андрея Костикова - заместителя директора Института проблем машиностроения им. А.М. Подгорного НАН Украины;

- Геннадия Фельдмана - заместителя директора Физико-технического института низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины;

- Виктора Карачевцева - заведующего отделом Физико-технического института низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины;

- Игоря Гирку - декана физико-технического факультета ХНУ им. В.Н. Каразина;

- Николая Мчедлов-Петросяна - заведующего кафедрой физической химии ХНУ им. В.Н. Каразина.