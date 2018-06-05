05.06.2018 16:58

Эксперименты харьковских Научных пикников покажут на международном фестивале в Польше

Харьковская команда ученых примет участие в 22-м Научном пикнике, который состоится 9 июня на Национальном стадионе в Варшаве (Польша).



// city.kharkov.ua

Научный пикник в Варшаве - это крупнейшее в Европе мероприятие под открытым небом, посвященное популяризации науки.



Во второй раз на этом фестивале среди 183 участников будет представлена отдельная площадка Харькова.



Команда, собранная «Научными пикниками в Харькове», предложит посетителям физические и химические эксперименты, в которых смогут принять участие все желающие. Ожидается, что среди опытов будут игры с жидким азотом, инертными и флуоресцентными газами, лазерами, дымовыми завесами, левитацией, электросопротивлением и теплопроводностью тел и т.п. Также впервые будет представлено «изобретение» харьковских энтузиастов, которое позволит играть электронную музыку с помощью кухонных принадлежностей, фруктов и овощей. Всего харьковская команда привезет на фестиваль почти 100 кг научного реквизита.



«Каждый год Научный пикник в Варшаве имеет особенность - заблаговременно объявленную тему. На этот раз это движение, каким бы оно ни было - механическим, изменением агрегатного состояния, движением электрически заряженных частиц. Это требовало от команд, которые хотели принять участие в фестивале, более чем за полгода подобрать эксперименты и пройти длительную процедуру отбора польской стороной. «Научные пикники» из Харькова - первый коллектив из Украины, который смог второй раз подряд представлять как свой регион, так и страну на Научном пикнике в Варшаве», - отметила организатор «Научных пикников в Харькове» Татьяна Баглай.



За подготовкой и участием команды из Харькова можно наблюдать на специальной странице в Facebook.



Справка. Научный пикник в Варшаве проводится более 20 лет. Ежегодно в нем принимают участие свыше 250 представителей польских и зарубежных научных, исследовательских и культурных учреждений, а также десятки тысяч посетителей, каждый из которых может принять участие в демонстрациях и экспериментах. Организаторы Научного пикника в Варшаве - Польское радио и Центр науки «Коперник».



«Научные пикники в Харькове» - крупнейший фестиваль популяризации науки в Украине, проводимой с 2013 года.