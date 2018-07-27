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27.07.2018  12:03   

Сегодня ночью харьковчане увидят самое продолжительное лунное затмение за 100 лет. И не только (ВИДЕО)

В пятницу, 27 июля, можно увидеть сразу два уникальных астрономических явления – великое противостояние Марса и самое продолжительное лунное затмение за 100 лет.


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В Харькове наблюдать за этими явления можно с 21:30 27 июля до 01:00 28 июля, сообщил Status quo астроном, лектор Харьковского планетария Владимир Кажанов.

«Сами по себе явления - не редкость, но их совпадение заслуживает внимания. Луна пройдет через центр земной тени, а поскольку это произойдет около апогея, это затмение будет самым длинным полным лунным затмением в 21 веке. Общая продолжительность будет около 103 минут. В это время Луна сильно потемнеет в небе, приобретая темно-красный цвет. Можно будет наблюдать границу тени Земли, когда Луна будет в нее погружаться и выходить из нее», – отметил астроном. 

Кроме того, харьковчане смогут увидеть великое противостояние Марса – положение планеты, при котором она находится примерно на продолжении линии «Солнце – Земля» и видна с Земли примерно в противоположном Солнцу направлении (всю ночь). Это явление в последний раз было 15 лет назад. «Марс уже приближается и хорошо виден ночью в небе. Марс будет сиять как очень яркая красноватая точка, уступая по яркости лишь Венере», – сказал Кажанов.

По словам астронома, наблюдать за этими явлениями можно и без телескопа – Марс самый яркий на ночном небе после Луны, а погружение Луны в тень Земли будет хорошо видно невооруженным глазом.

Источник:   Status quo
 Тэги:  затмение, лунное затмение, харьков
 
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