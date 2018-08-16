16.08.2018 13:40

Харьковские первоклассники и их родители получили возможность ставить оценку своим первым учителям

Какие компетентности, знания и умения должен иметь учитель начальных классов - утвержденный первый в Украине профессиональный стандарт сегодня выложили на страницах МОН с комментариями министра



Харьковские первоклассники и их родители получили возможность ставить оценку своим первым учителям



Профессиональный стандарт учителя начальных классов стал первым ПРОФСТАНДАРТом в Украине, который был утвержден на национальном уровне. Он был разработан МОН совместно с представителями образовательного сообщества и педагогических вузов.

Министерство социальной политики утвердило стандарт «Учитель начальных классов заведения общего среднего образования», обнародовав его в соответствующем реестре https://www.msp.gov.ua/news/15747.html.

В документе четко выписана общая информация о стандарте, обучение и профессиональное развитие учителя и самое главное - конкретный перечень его функций. Они определены 8 пунктами:

Планирование и осуществление образовательного процесса

Обеспечение и поддержка обучения, воспитания и развития учащихся в образовательной среде и семье

Создание образовательной среды

Рефлексия и профессиональное саморазвитие

Проведение педагогических исследований

Оказание помощи коллегам по вопросам обучения, развития, воспитания и социализации учащихся начальных классов заведения общего среднего образования

Обобщение собственного педагогического опыта и его презентация педагогической общественности

Оценка результатов работы учителей начальных классов заведения общего среднего образования.

Для каждой функции конкретизированы профессиональные компетентности, знания, умения и навыки, которыми должен обладать педагог. Указанная также информация о предметах и средства труда учителя.

«Впервые не только на национальном уровне утвержден профессиональный стандарт, но и подробно, по-полочкам разложено, какую квалификацию должен иметь человек, который хочет быть или работает учителем. В этом документе нет размытых формулировок, каждая компетентность, знания, умения четко выписаны. И это очень важно, ведь так мы дали совершенно новый инструмент и для работодателей, и для университетов, готовящих будущих педагогов », - пояснила Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

Например, стандарт может использоваться для оценки квалификации учителя во время его приема на работу, аттестации или сертификации, присвоение категории и тому подобное.

Зато вузы получили своеобразную «дорожную карту» того, каких специалистов они должны готовить. ПРОФСТАНДАРТ станет основой для соответствующего стандарта высшего образования.

«В дальнейшем рассчитываем на активное участие образовательного сообщества во внедрении и совершенствовании профессиональных стандартов в нашей сфере. Конечно, утвержден стандарт потребует развития, а накопленный во время его разработки опыт - использование в других профессиональных стандартах для образовательной и других отраслей », - отметила министр.

Стоит отметить, что МОН подготовило стандарт по абсолютно новой Методике разработки профессиональных стандартов, которая была утверждена Минсоцполитики только зимой этого года.