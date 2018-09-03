03.09.2018 11:04

В университете городского хозяйства прошло посвящение в студенты

На празднике, посвященному Дню знаний и посвящению в студенты первокурсников Харьковского национального университете городского хозяйства им. А.Н. Бекетова, первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов поблагодарил ректора, коллектив университета и студентов за многолетнее сотрудничество с городом.



// праздник знаний и посвящение в студенты

Как сообщил ректор вуза Владимир Бабаев, в этом году в университет было зачислено 1130 первокурсников.

«Почти сто лет славный коллектив нашего университета готовит специалистов для городского хозяйства не только Украины, но и иностранных государств. В течение многих лет здесь трудились выдающиеся ученые, и сегодня наши преподаватели продолжают эти традиции, работая со студентами над новыми проектами. Каждый год мы принимаем все больше первокурсников. Практически все специальности очень востребованы, а студенты - просто нарасхват, многие работают уже с третьего курса», - отметил Владимир Бабаев.

По его словам, в этом году в университете были созданы пять новых лабораторий, готовятся к открытию еще две – керамического и лакокрасочного производств. Соответственно, создаются и новые специальности.

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов поблагодарил ректора, коллектив университета и студентов за многолетнее сотрудничество с городом.

«Ваш вуз готовит специалистов, которые работают в нашем городском хозяйстве. Именно благодаря вашим выпускникам в Харькове обеспечиваются комфортные условия проживания, благоустройство территорий, тепло- и водоснабжение. Есть много проектов, которые мы вместе воплощаем в жизнь. Это, например, Региональный центр услуг, который год назад был открыт с участием Президента Украины и сегодня работает на «отлично». Реконструкции сада им. Шевченко, зоопарка, здания БТИ, инженерных коммуникаций тоже проходят с привлечением ваших специалистов. И впереди нас ждет еще очень много нужной и полезной работы, интересных проектов», - подчеркнул Игорь Терехов.

Во время праздника с концертной программой выступил оркестр Харьковской областной филармонии.

После этого гости познакомились с работой Центра трансфера технологий «Мегаполис», который был создан в университете для студентов и молодых ученых. Там они занимаются подготовкой и реализацией своих идей и наработок, которые касаются улучшения городской инфраструктуры, работы коммунальных предприятий, создания комфортной городской среды.

«Я поражен тем, над чем работают в этом центре. Это множество разных, интересных и актуальных разработок. Несомненно, это будущее нашего города», - отметил Игорь Терехов.