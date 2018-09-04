04.09.2018 12:25

Харьковских абитуриентов ожидает десяток нововведений

10 основных изменений в проекте Условий приема в вузы на 2019 - МОН представило документ для общественного обсуждения



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На сайте МОН размещен для общественного обсуждения проект Условий приема в учреждения высшего образования на 2019 год. Соответствующий документ был опубликован уже сегодня.

В представленном проекте можно выделить 10 основных изменений и новаций.

Так, предполагается, что в следующем году для поступления в вузы будут принимать сертификаты ВНО 2018 и 2019 по всем предметам. Подать можно будет сертификаты ВНО по 2017, однако кроме оценок по иностранным языкам - английскому, французскому, немецкому и испанскому.

Планируется внести изменения в сроки вступительной кампании, основная часть которой должна стать короче. В частности, на бакалавра регистрация электронных кабинетов начнется за 9 дней до начала подачи заявлений - 1 июля, а сам прием заявлений и документов на бюджет продлится с 10 до 22 июля. (Общее сокращение - 3 дня по сравнению с 2018 годом). В то же время возможность регистрации электронных кабинетов будет открыта до 30 августа, чтобы через них могли подать заявления поступающие на заочную форму обучения на контракт.

Чтобы убрать возможную коррупционную составляющую на творческих конкурсах, МОН предлагает проводить их в основной сессии ВНО, а именно: с 16 марта до 15 мая. Это устранит риск зависимости вузами результатов творческих конкурсов от оценок ВНО. В то же время будет предусмотрена дополнительная сессия творческих конкурсов с 1 до 22 июля, но только на контрактные места. Учреждения высшего образования также должны будут предварительно согласовывать график проведения конкурсов по МОН. Таким образом, будет убрано дублирование дней проведения конкурса по одной и той же специальности в разных заведениях.

Со следующего года заработает механизм первоочередного зачисления тех абитуриентов в медицинские и педагогические вузы, которые захотят работать в селах.

Речь идет о поступающих на специальности отраслей знаний 01 «Образование / Педагогика» и 22 «Здравоохранение», которые заключат соглашение о отработки не менее 3 лет в селе или поселке городского типа. Соответствующая новация была предусмотрена решением Правительства и в перспективе позволит улучшить уровень кадрового обеспечения в образовательной и медицинской сферах в сельской местности.