04.09.2018 16:10

Уникальный харьковский НИИ повысил зарплату своим сотрудникам

В Государственном учреждении «Научно-исследовательский и проектный институт основной химии"НИОХИМ» (Харьков) повысили зарплату.



// повышение зарплат

Об этом сообщили SQ со ссылкой на администрацию «НИОХИМ». Зарплата производственного персонала в июле 2018 г. стала на 44% больше, чем в начале этого же года. Планируется, что до конца 2019 г. зарплату сотрудникам повысят еще несколько раз.

Как уточнили в проектном институте, «НИОХИМ» выполняет контракты с заказчиками из Индии, Турции, Ирана и Саудовской Аравии. По состоянию на конец первого полугодия текущего года на 90% сформирован портфель проектов института на следующий, 2019 год. «Это и дало возможность повысить зарплату сотрудникам», - отметили в администрации учреждения.

К примеру, в феврале текущего года завод завершил проект строительства завода по производству кальцинированной соды в Индии, в штате Гурджарат. Доход НИИ от реализации проекта составил 5 млн.долл. «Для института – это значительная сумма. Но кроме денег предприятие значительно повысило свой рейтинг на международном рынке инжиниринговых услуг. НИОХИМ фактически, является единственным в мире предприятием, способным комплексно проектировать высокоэффективные и экологически безопасные содовые заводы», - отметила директор института Ирина Довгалюк.