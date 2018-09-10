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10.09.2018  17:48   

В субботу в Харькове пройдут научные пикники

В рамках мероприятия, которое проходит уже в восьмой раз, развернутся более полусотни площадок.


//facebook

Как сообщили организаторы, в круглом сквере перед Госпромом и между корпусами Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина будут работать более 50 площадок.

Впервые будут представлены мастерские литейного производства, пройдет сражение за престол физиков и лириков на мечах, состоятся большие гонки на знание украинского языка, туристический квиз.

«Дети и взрослые смогут раскрыть причину характерного рыка «Porsche 911», их ждут животные-экзоты, трехмерная печать, чемоданчик Шерлока, звуковое «оружие», хищные лианы, производство лекарственных и косметических средств, игры разума, управляемые и не очень работы, плетение маскировочных сеток, соревнования молний и еще больше физики, химии, математики», - отметили организаторы.

В Научных пикниках могут бесплатно принять участие все желающие.

Начало - в 13:00.  Вход на мероприятие - свободный.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  научные пикники, харьков
 
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