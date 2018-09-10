В субботу в Харькове пройдут научные пикники

В рамках мероприятия, которое проходит уже в восьмой раз, развернутся более полусотни площадок.
Как сообщили организаторы, в круглом сквере перед Госпромом и между корпусами Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина будут работать более 50 площадок.
Впервые будут представлены мастерские литейного производства, пройдет сражение за престол физиков и лириков на мечах, состоятся большие гонки на знание украинского языка, туристический квиз.
«Дети и взрослые смогут раскрыть причину характерного рыка «Porsche 911», их ждут животные-экзоты, трехмерная печать, чемоданчик Шерлока, звуковое «оружие», хищные лианы, производство лекарственных и косметических средств, игры разума, управляемые и не очень работы, плетение маскировочных сеток, соревнования молний и еще больше физики, химии, математики», - отметили организаторы.
В Научных пикниках могут бесплатно принять участие все желающие.
Начало - в 13:00. Вход на мероприятие - свободный.
День может принести новые возможности, однако следует следить за тем, чтобы уверенность не превратилась в самоуверенность.
Первый день недели будет пасмурным. Дожди не торопятся уходить с Харьковщины: местами небольшие осадки, с грозой.
Ежегодно 10 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проводит Всемирный день предотвращения самоубийств.
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