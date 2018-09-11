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11.09.2018  14:23   

Физико-математический праздник «Научные старты»

8 и 9 сентября 2018 ученики школ города приняли участие в традиционном физико-математическом празднике «Научные старты».


//www.kharkivosvita.net.ua

Праздник организован Харьковским национальным университетом имени В.Н. Каразина совместно с учителями математики и физики Харьковского физико-математического лицея № 27.

Участниками олимпиады по математике стали ученики 4-8-х классов, олимпиады по физике - ученики 8-9 классов.

После окончания олимпиад для участников провели разбор задач. Родители школьников имели возможность встретиться с преподавателями Малого каразинского университета и учителями Харьковского физико-математического лицея № 27.

Награждение победителей олимпиады по математике среди учащихся 5-6 классов проведено 9 сентября, награждение призеров олимпиады по физике и юных математиков 4, 7 и 8 классов состоится 16 сентября в Харьковском национальном университете имени В.Н. Каразина. В этот же день пройдут лекции по математике (лекторы - С.А. Лифиц, А.В. Лысакевич и А.С. Щербина) и физики (лектор - И.Н. Гельфгат).

Источник:   департамент образования ХГС
 Тэги:  олимпиада, школа, харьков, физик, математика
 
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