Физико-математический праздник «Научные старты»

8 и 9 сентября 2018 ученики школ города приняли участие в традиционном физико-математическом празднике «Научные старты».
Праздник организован Харьковским национальным университетом имени В.Н. Каразина совместно с учителями математики и физики Харьковского физико-математического лицея № 27.
Участниками олимпиады по математике стали ученики 4-8-х классов, олимпиады по физике - ученики 8-9 классов.
После окончания олимпиад для участников провели разбор задач. Родители школьников имели возможность встретиться с преподавателями Малого каразинского университета и учителями Харьковского физико-математического лицея № 27.
Награждение победителей олимпиады по математике среди учащихся 5-6 классов проведено 9 сентября, награждение призеров олимпиады по физике и юных математиков 4, 7 и 8 классов состоится 16 сентября в Харьковском национальном университете имени В.Н. Каразина. В этот же день пройдут лекции по математике (лекторы - С.А. Лифиц, А.В. Лысакевич и А.С. Щербина) и физики (лектор - И.Н. Гельфгат).
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