17.09.2018 09:30

В октябре харьковчане смогут наблюдать два звездопада: где и когда смотреть

Сразу два астрономических явлений ждут жителей Харькова в октябре текущего года, а именно – два звездопада: Дракониды и Ориониды



Фото: pixabay.com

Массовое падение небесных тел в ночное время суток – одно из самых потрясающих, экстраординарных зрелищ, доступных невооруженным глазом.

Звездопад Дракониды

Звездопад будет первым по счету и начнется в первых числах следующего месяца, а своего пика явление достигнет 8-10 числа. Его особенность в цвете: метеорные потоки Дракониды зачастую имеют желтоватый или красноватый окрас.

Увидеть его можно около созвездия Дракона в Северном полушарии, то есть, и Харьковчане смогут наблюдать за явлением.

Наслаждаться метеорным дождем можно сразу после заката и до полуночи.

Отмечается, что пик звездопада припадает на три ночи, а в час можно невооруженным глазом заметить от пяти до 18 сгораемых частиц.

Октябрьский звездопад случается ежегодно с 6 по 10 число. Земля проходит через скопления пыли и мусора, оставленные кометой Джакобини-Циннера.

Звездопад Ориониды

Звездопад Ориониды начинается 2 октября и длится до 7 ноября. Пик его активности припадает на 20-21 октября. Данное явление считается одним из самых зрелищных. Он отличаются крупными размерами, высокой скоростью и яркостью, а также необы мерцанием в виде длинных росчерков ("хвостиков"). Количество частичек комет, которые будут сгорать, в среднем составит от 15 до 22. Проходит он в созвездии Ориона, в него наша планета ежегодно входит примерно 16 октября. Метеорный поток можно будет наблюдать и в Южном, и в Северном полушарии, но лучше его видно именно в Северном.

Не смотря на то, что звездопад Ориониды дает небольшое количество метеоров в час, он считается одним из самых красивых и ярких метеорных потоков.

Большее количество падающих метеоров звездопад дает после полуночи, а пик их падения можно наблюдать за пару часов до рассвета.