В октябре харьковчане смогут наблюдать два звездопада: где и когда смотреть

Сразу два астрономических явлений ждут жителей Харькова в октябре текущего года, а именно – два звездопада: Дракониды и Ориониды
Массовое падение небесных тел в ночное время суток – одно из самых потрясающих, экстраординарных зрелищ, доступных невооруженным глазом.
Звездопад Дракониды
Звездопад будет первым по счету и начнется в первых числах следующего месяца, а своего пика явление достигнет 8-10 числа. Его особенность в цвете: метеорные потоки Дракониды зачастую имеют желтоватый или красноватый окрас.
Увидеть его можно около созвездия Дракона в Северном полушарии, то есть, и Харьковчане смогут наблюдать за явлением.
Наслаждаться метеорным дождем можно сразу после заката и до полуночи.
Отмечается, что пик звездопада припадает на три ночи, а в час можно невооруженным глазом заметить от пяти до 18 сгораемых частиц.
Октябрьский звездопад случается ежегодно с 6 по 10 число. Земля проходит через скопления пыли и мусора, оставленные кометой Джакобини-Циннера.
Звездопад Ориониды
Звездопад Ориониды начинается 2 октября и длится до 7 ноября. Пик его активности припадает на 20-21 октября. Данное явление считается одним из самых зрелищных. Он отличаются крупными размерами, высокой скоростью и яркостью, а также необы мерцанием в виде длинных росчерков ("хвостиков"). Количество частичек комет, которые будут сгорать, в среднем составит от 15 до 22. Проходит он в созвездии Ориона, в него наша планета ежегодно входит примерно 16 октября. Метеорный поток можно будет наблюдать и в Южном, и в Северном полушарии, но лучше его видно именно в Северном.
Не смотря на то, что звездопад Ориониды дает небольшое количество метеоров в час, он считается одним из самых красивых и ярких метеорных потоков.
Большее количество падающих метеоров звездопад дает после полуночи, а пик их падения можно наблюдать за пару часов до рассвета.
День хорош для продвижения идей, переговоров, поиска компромиссов, но не слишком подходит для обычной рутинной работы, от которой захочется сбежать на край света.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
День иконы Божией Матери, именуемой "Неопалимая Купина" (1680). На ней изображена Богоматерь с младенцем на руках, стоящая поверх горящего куста. Празднование установлено в честь пророка Моисея, видевшего несгораемую купину, которая пророчески относилась к Пресвятой Богородице.
влажн.:
давл.:
ветер: