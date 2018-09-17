17.09.2018 14:35

Харьковских абитуриентов ожидает очередное нововведение

Региональный центр оценивания качества образования запустил специально приложения для юных харьковчан, решившихся в этом году сдавать ЗНО.



//24tv.ua

Для обеспечения оперативного ознакомления с актуальными новостями относительно внешнего независимого оценивания нами была создана мобильное приложение «Харьковский РЦОКО».

Скачать официальный мобильное приложение сайта «Харьковский РЦОКО» потенциальные абитуриенты могут, воспользовавшись ссылкой на официальной странице РЦОКО или, просканировав, расположенный на странице QR-код. Учитывая повышенный спрос негласной «студенческой столицы Украины» новый сервис претендует на признание инновационных шагов и развития профильным Департаментом городского совета электронных сервисов.