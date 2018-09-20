В Харькове новый температурный рекорд

Сегодня самое теплое 20 сентября за последние 130 лет.
Предыдущий рекорд в 24,6 градуса тепла держался чуть более 80 лет с 1947 года.
Судя по данным метеослужбы Харьковского аэропорта указанный рекорд сегодня – не предел. Жаркое «Бабье лето 2018» порадует харьковчан еще и + 26 градусов.
Сегодня не следует форсировать события.
Погода будет ясной, только к вечеру в Харькове на небе появятся облака. Без осадков. Температура днем будет близкой к рекордной за 80 лет.
Старт путешествия Магелана, чудесное спасение Аль Капоне, компиляция первой программы и начало продаж лука, по чешуе которого гадали насколько суровыми будут морозы - чем еще был отмечен этот день в истории.
влажн.:
давл.:
ветер: