20.09.2018 12:39

В Харькове новый температурный рекорд

Сегодня самое теплое 20 сентября за последние 130 лет.



//sinoptik.ua/

Предыдущий рекорд в 24,6 градуса тепла держался чуть более 80 лет с 1947 года.

Судя по данным метеослужбы Харьковского аэропорта указанный рекорд сегодня – не предел. Жаркое «Бабье лето 2018» порадует харьковчан еще и + 26 градусов.