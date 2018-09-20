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20.09.2018  12:39   

В Харькове новый температурный рекорд

Сегодня самое теплое 20 сентября за последние 130 лет.


//sinoptik.ua/

Предыдущий рекорд в 24,6 градуса тепла держался чуть более 80 лет с 1947 года.

Судя по данным метеослужбы Харьковского аэропорта указанный рекорд сегодня – не предел. Жаркое «Бабье лето 2018» порадует харьковчан еще и  + 26 градусов.

 

 

Источник:   Погода в Харькове Аэропорт
 Тэги:  засуха, жара, аномалия, харьков, прогноз, погода, гидрометеорология
 
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