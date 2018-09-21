21.09.2018 13:06

Не на чем учится – иди работай за кредиты

Этой концепции следует Распоряжение Кабинета Министров Украины «Об одобрении Концепции подготовки специалистов по дуальной форме получения образования»



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Распоряжением утверждена «Концепция дуального образования», предусматривающая объединение обучения и работы учащихся и студентов в профессиональном и высшем образовании.

По словам Министра образования Лилии Гриневич, внедрение дуальной образования поможет преодолеть проблему изношенности оборудования в учреждениях высшего и профессионального образования, позволит работодателям включиться в процесс подготовки, а не переучивать выпускников. «Дуальная форма получения образования предусматривает сочетание обучения лиц в учреждениях образования с обучением на рабочих местах для получения определенной квалификации. Как правило, это обучение происходит на основе договора. То есть фактически это система, которая позволит нам еще в процессе обучения строить мостик между работодателем и соискателем образования. Ученики и студенты смогут увидеть воочию производство или компанию, в которой в будущем смогут работать, научиться работе на современном оборудовании», - рассказала министр.

Согласно концепции, дуальная форма образования предусматривать получение от 25% до 50% кредитов во время учебы не за партой, а непосредственно на рабочем месте. «Результаты обучения будут оцениваться и работодателем, и учебным заведением. Работодатель будет принимать непосредственное участие в отборе учеников, которые будут учиться на программе. Все это значительный шаг вперед навстречу новому формату построения отношений внутри образования », - пояснила Лилия Гриневич.