В Харькове пройдет самое масштабное юридическое событие года

25 сентября состоится открытие II Харьковского международного юридического форума во Дворце студентов Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого
В мероприятии примут участие первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития Степан Кубив, председатель Верховного суда Валентина Данишевская, председатель Конституционного суда Станислав Шевчук, министр образования и науки Лилия Гриневич, а также представители местных органов власти.
Центральной темой форума станет развитие права в условиях цифровой экономики. В работе четырех панельных дискуссий примут участие известные исследователи и практики из 20 стран, в том числе США, Германии, Италии, Швейцарии, Литвы, Эстонии, Польши, судьи Конституционного суда Украины и Верховного суда, сотрудники представительства ЕС, миссий ОБСЕ и ОСЕР, других организаций. Также в рамках форума пройдут тренинги, посвященные актуальным вопросам корпоративного права и права интеллектуальной собственности, серия мастер-классов по правам человека и гендерного равенства, встречи с представителями правительства, органов юстиции и прокуратуры.
Встречи и дискуссии пройдут в Научно-библиотечном комплексе и центральном корпусе НЮУ им. Ярослава Мудрого. Завершится форум 28 сентября.
Более подробную информацию о форуме можно узнать
Организаторы форума - Министерство экономического развития и торговли, Министерство образования и науки, Министерство юстиции, Национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого и Национальная академия правовых наук.
Справка. Юридический форум - это открытая международная платформа для обсуждения проблем, наиболее актуальных для мирового юридического сообщества. Первый форум собрал более 500 участников из 23 стран мира.
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