Под Харьковом ученые вместе с детьми нашли редкую птицу

Примечательно, что в Украине наблюдается неожиданный рост числа этих птичек.
Во время учета бобров в конце ноября 2018 сотрудники отдела науки НПП "Слобожанский" заметили в сосновом лесу необычную птицу.
Ученые и сообщили об этом факте в Фейсбук.
По всем признакам это оказалась ореховка, родственница сойки, сороки и ворона.
Через неделю птицу встретили ученики 4 класса Краснокутской школы. №2, которые увидели ее у своего дома недалеко от школы.
Фотографию птички прислали сотрудникам парка.
Ореховка - новый вид для нашего региона.
В этом году в Украине наблюдается появление этих птиц на значительной территории, где раньше их не видели.
Это инвазия - нерегулярное, но в значительном количестве, появление пернатых на какой территории.
Предыдущая значительная инвазия этих птиц наблюдалась 10 лет назад.
Удача сегодня будет сопутствовать людям конкретным и знающим, чего они хотят. Главное – избегать любых неясностей и двусмысленностей в общении с окружающими.
Середина недели будет местами пасмурной, существенных осадков синоптики не обещают. Туман, гололед и сложные отложения. На дорогах гололедица.
Сегодня удивительный и сказочный праздник для всех людей, которые еще не утратили веру в чудеса.
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