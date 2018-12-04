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04.12.2018  19:56   

Под Харьковом ученые вместе с детьми нашли редкую птицу

Примечательно, что в Украине наблюдается неожиданный рост числа этих птичек.


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Во время учета бобров в конце ноября 2018 сотрудники отдела науки НПП "Слобожанский" заметили в сосновом лесу необычную птицу. 

Ученые и сообщили об этом факте в Фейсбук.

По всем признакам это оказалась ореховка, родственница сойки, сороки и ворона. 

Через неделю птицу встретили ученики 4 класса Краснокутской школы. №2, которые увидели ее у своего дома недалеко от школы. 

Фотографию птички прислали сотрудникам парка.

Ореховка - новый вид для нашего региона. 

В этом году в Украине наблюдается появление этих птиц на значительной территории, где раньше их не видели. 

Это инвазия - нерегулярное, но в значительном количестве, появление пернатых на какой территории. 

Предыдущая значительная инвазия этих птиц наблюдалась 10 лет назад. 

Тэги:  открытие, редкая птица, харьков, ореховка
 
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