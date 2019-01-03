03.01.2019 18:28

Из Харькова пропали снегири

Жители Первой столицы все реже встречают в городе знакомых птиц с розовой грудкой, а вместо них появились другие представители пернатых.



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В Харьковском зоопарке объяснили , что с наступлением нового года, холодов птицы улетают на теплый юг. На смену улетевшим, к нам летят северяне. Как ни странно, в числе зимних гостей мы ежегодно на улицах Харькова видим грачей, ворон и галок. Это так. Дело в том, что многие наши вороновые на зиму откочевывают южней, а им на «смену» массово прилетают птицы с севера.

Из настоящих северян к нам прилетают свиристели, дрозды-рябинники, чижи, чечетки, пуночки и другие. Из них горожане чаще видят свиристелей и дроздов, которые в парках, скверах и на улицах Харькова ищут сохранившиеся посадки рябины, лоха узколистного, мелкоплодного боярышника и калины.

Чижей, чечеток, реже хохлатых жаворонков, пуночек и лапландских подорожников можно встретить разве что на просторных пустырях или городских окраинах, где есть возможность прокормиться семенами бурьяна и других травянистых растений.

Разумеется, самая любимая северная птица – это снегирь. Часто спрашивают: «Почему их в последние годы не видно ?»

Первая причина – в Харькове давно не высаживают рябину и другие декоративные ягодные культуры, чьи семена столь лакомы для этого красногрудого красавца, хотя и самочки с пепельной грудкой тоже весьма милы. Меньше становится среди городских насаждений и ясеня высокого, чьи семена – главный корм снегирей в наших условиях. Вместо него все больше высаживают пенсильванский ясень и его сорта, чьими семенами снегири, похоже, пренебрегают.

Вторая – в городах стало больше ястреба-перепелятника или по-украински – «яструба малого». Эта ловкая и быстрая хищная птица часто подкарауливает добычу возле кормушек, которые горожане вывешивают в парках, скверах и дворах. Яркая окраска и медлительность снегирей вынудила их покинуть столь опасные места. А в наших лесах и старых парках еще много ясеня с его многочисленными семенами-крылатками. Так что любители пригородных прогулок и катания на лыжах имеют хороший шанс полюбоваться этим зимним символом.