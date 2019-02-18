18.02.2019 10:35

Над Харьковом взойдет «Супер Луна» - следующая только в 2026-м году.

19 февраля 2019 состоится интересное астрономическое явление - Суперлуние.



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Поскольку 19 февраля 2019 Луна проходит перигей за несколько часов до фазы полной (полная Луна в 17 час. 54 мин. по киевскому времени), то его диск будет на 8 процентов больше, чем в среднем. Такое явление называют суперлуной.

Это название первым ввел астролог Ричард Нолле (Richard Nolle) в 1979 г.. - гораздо лаконичнее, чем термин «перигей-сизигия системы Земля-Луна-Солнце», которому отдают предпочтение астрономы.

Для харьковчан, согласно прогнозу погоды, уникальное явление будет доступно буквально в последние часы утра.

«… не упустите возможности посмотреть на очень большую Луну (таким большим ее диск мы не увидим ещо до конца 2026). Место наблюдений должно быть обязательно с открытым горизонтом », - отмечают ученые.

Суперлуние кажется намного большим в диаметре еще и потому, что оно на 30% ярче, чем при обычном полнолунье.