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19.02.2019  17:45   

Новый вариант игры в танки: изобретение харьковчанина (ФОТО)

Идею реализовал Александр Поляков.


//gx.net.ua
Как сообщает Город Х, житель Первой столицы перенес популярную онлайн-игру в реальность. 
 
Харьковчанин Александр Поляков, дабы добиться полного эффекта нахождения внутри кабины танка, скрестил существующие технологии и получил новую версию любимой онлайн-игры.
 
Выпускник кафедры программной инженерии ХНУРЭ собрал макеты боевых танчиков с системой FPV (first person view, вид от первого лица). Игрок надевает 3D-очки, берет в руки джойстик и попадает в другую реальность - становится настоящим танкистом.
 
По словам изобретателя, управлять его танками можно не только с помощью беспроводного джойстика, для этого подойдет и телефон, и даже компьютер (через веб-сайт).
 
«Вооруженные инфракрасной пушкой, они должны любой ценой захватить флаг и уничтожить всех противников, которые стали на пути», - говорит Александр.
 
Платформа, на которой разработана программа игры, позволяет устраивать соревнования и «танковые забеги» по прохождению лабиринтов.
 
Кстати, танчики Полякова – не просто игрушка. Макеты можно использовать с вполне практической целью.
 
«Я обнаружил для них нестандартное применение, когда пустил на поиск электропроводки за натяжным потолком», - говорит парень.
 
Александр рассказывает: до продаж изобретения дело пока не дошло – в разработке продукт не дешевый, а игрок, который готов отдать за два танчика несколько сотен долларов, пока еще не нашелся.
 
Источник:   Город Х
 Тэги:  игра в танки, изобретение, харьков
 
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