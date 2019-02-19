19.02.2019 17:45

Новый вариант игры в танки: изобретение харьковчанина (ФОТО)

Идею реализовал Александр Поляков.



//gx.net.ua

Как сообщает Город Х, житель Первой столицы перенес популярную онлайн-игру в реальность.

Харьковчанин Александр Поляков, дабы добиться полного эффекта нахождения внутри кабины танка, скрестил существующие технологии и получил новую версию любимой онлайн-игры.

Выпускник кафедры программной инженерии ХНУРЭ собрал макеты боевых танчиков с системой FPV (first person view, вид от первого лица). Игрок надевает 3D-очки, берет в руки джойстик и попадает в другую реальность - становится настоящим танкистом.

По словам изобретателя, управлять его танками можно не только с помощью беспроводного джойстика, для этого подойдет и телефон, и даже компьютер (через веб-сайт).

«Вооруженные инфракрасной пушкой, они должны любой ценой захватить флаг и уничтожить всех противников, которые стали на пути», - говорит Александр.

Платформа, на которой разработана программа игры, позволяет устраивать соревнования и «танковые забеги» по прохождению лабиринтов.

Кстати, танчики Полякова – не просто игрушка. Макеты можно использовать с вполне практической целью.

«Я обнаружил для них нестандартное применение, когда пустил на поиск электропроводки за натяжным потолком», - говорит парень.

Александр рассказывает: до продаж изобретения дело пока не дошло – в разработке продукт не дешевый, а игрок, который готов отдать за два танчика несколько сотен долларов, пока еще не нашелся.