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05.03.2019  10:57   

В обсерватории под Харьковом будущие полярники учились выживанию в Антарктике

Участники будущей 24-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ) прошли недельное тренировки и усвоили навыки, необходимые для жизни и работы на станции «Академик Вернадский».


//mon.gov.ua

Чтобы создать приближенные условия, сборы провели на базе Низкочастостной обсерватории Радиоастрономического института НАН в с. Мартова на Харьковщине. Именно эта обсерватория измеряет в наших широтах те же параметры атмосферы и ближнего космоса, которые исследуют на «Вернадском».

Сборы закончились 4 марта, а в конце месяца экспедиция отправися в Антарктику.

На сборах участники прежде всего изучали, как устроена и работает станция – от организации питания к тушению пожаров. Они также тренировались работать с приборами, которые установлены на полярной станции.

Также полярники пополнили теоретические занятия о правовом статусе Антарктики, права и обязанности ученых на территории, не принадлежащей ни одному государству мира, требования природоохранного законодательства и тому подобное.

Участники предыдущих экспедиций также разобрали менее опытными коллегами проблемные вопросы, которые возникали ранее при зимовок.

Напоминаем, что в этом году был проведен первый открытый отбор для участия в летней экспедиции на станции «Академик Вернадский». Приобщиться изъявили желание 178 кандидатов и кандидаток.

Конкурсная комиссия отобрала 12 будущих участников - впервые за последние 20 лет в состав УАЭ вошло 2 женщины. Одна из них, ученая-биолог, уже сейчас работает на станции и в целом проведет там 15 месяцев.

Источник:   МОН Украины
 Тэги:  полярники, академик вернадский, обсерватория, харьков, сборы
 
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