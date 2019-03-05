В обсерватории под Харьковом будущие полярники учились выживанию в Антарктике

Участники будущей 24-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ) прошли недельное тренировки и усвоили навыки, необходимые для жизни и работы на станции «Академик Вернадский».
Чтобы создать приближенные условия, сборы провели на базе Низкочастостной обсерватории Радиоастрономического института НАН в с. Мартова на Харьковщине. Именно эта обсерватория измеряет в наших широтах те же параметры атмосферы и ближнего космоса, которые исследуют на «Вернадском».
Сборы закончились 4 марта, а в конце месяца экспедиция отправися в Антарктику.
На сборах участники прежде всего изучали, как устроена и работает станция – от организации питания к тушению пожаров. Они также тренировались работать с приборами, которые установлены на полярной станции.
Также полярники пополнили теоретические занятия о правовом статусе Антарктики, права и обязанности ученых на территории, не принадлежащей ни одному государству мира, требования природоохранного законодательства и тому подобное.
Участники предыдущих экспедиций также разобрали менее опытными коллегами проблемные вопросы, которые возникали ранее при зимовок.
Напоминаем, что в этом году был проведен первый открытый отбор для участия в летней экспедиции на станции «Академик Вернадский». Приобщиться изъявили желание 178 кандидатов и кандидаток.
Конкурсная комиссия отобрала 12 будущих участников - впервые за последние 20 лет в состав УАЭ вошло 2 женщины. Одна из них, ученая-биолог, уже сейчас работает на станции и в целом проведет там 15 месяцев.
День будет отличаться спонтанностью и непредсказуемостью. Заранее приготовьтесь к тому, что все может пойти не так, как запланировано.
На протяжении всего дня будет пасмурно. Утром и днем порывы ветра 15–20 м/с. Вечером возможен дождь.
День памяти христианского епископа и святителя Льва Катанского, жившего на Сицилии в 8 веке, в народе превратился в день Катыша.
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