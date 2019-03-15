15.03.2019 09:21

В небе над Харьковом появилось редкое атмосферное явление (ФОТО)

Вечером 14 марта харьковчане стали свидетелями появления солнечного гало.



// Facebook/Владимир Кажанов

Об этом на своей странице в Facebook написал астроном Харьковского планетария Юрий Кажанов.



«Его можно увидеть невооруженным глазом, но нужно быть осторожным и беречь глаза от яркого света Солнца. Также при продолжительной съемке на фото- или видеокамеру есть риск повредить технику солнечной энергией!!! Рекомендую при съемке закрывать солнце рукой перед объективом», - отметил Кажанов.



По словам ученого, гало обычно появляется вокруг Солнца и Луны, иногда вокруг других мощных источников света, таких как уличные огни. Существует множество типов гало и вызваны они преимущественно ледяными кристаллами в перистых облаках на высоте 5—10 км в верхних слоях тропосферы. Вид гало зависит от формы и расположения кристаллов. Отраженный и преломленный ледяными кристаллами свет нередко разлагается в спектр, что делает гало похожим на радугу. Наиболее яркими и полноцветными бывают паргелии и зенитная дуга, менее яркими — касательные малого и большого гало.



К слову, в старину гало, как и другим небесным явлениям, приписывалось мистическое значение знамений (как правило, дурных, особенно если гало принимало крестообразную форму, которая трактовалась как крест или меч, или появлялись двойники светила), чему известно множество летописных свидетельств. Так в «Слове о полку Игореве» рассказывается, что перед наступлением половцев и пленением Игоря «четыре солнца засияли над русской землей», что было воспринято как знак надвигающейся большой беды. А в 1551 году после длительной осады войсками императора Карла V немецкого города Магдебурга в небе над городом появилось гало с ложными солнцами. Это вызвало переполох среди осаждавших. Так как гало было воспринято как «небесное знамение» в защиту осаждённых, то Карл V приказал снять осаду города.