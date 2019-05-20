20.05.2019 09:10

С сегодняшнего дня металлический эталон килограмма запрещен

Благодаря новым определением килограмма, каждая страна сможет воспроизводить эталонную установку самостоятельно в любое время, не прибегая к сверки с главным эталоном во Франции.



://unn.com.ua

С сегодняшнего дня, 20 мая, ученые больше не будут измерять вес с помощью физического предмета - цилиндра из сплава платины и иридия. Эталон заменили «весами Киббл» или «весами Ватта». Участники 26-й Генеральной конференции по мерам и весам, проходившей в столице Франции, Париже, приняли решение о переопределения четырех из семи основных единиц Международной системы единиц (СИ). Таким образом, изменения претерпели килограмм, ампер, кельвин и моль.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на научно-популярный порта N + 1.

До сих единица массы, килограмм, была привязана к рукотворного артефакта - цилиндра из сплава платины и иридия, который хранится во французском городе Севр. Результаты нескольких международных сличений национальных копий, изготовленных из того же материала, показали, что их массы меняются относительно главного эталона в диапазоне ± 50 микрограммов 100 лет. Насколько при этом изменилась масса головного образца - неизвестно, поскольку его не с чем сравнивать. Для многих типов измерений такое отклонение может привести к недостоверным результатам.

Отныне утверждено новое определение килограмма, основанное на постоянной Планка. Установка, с помощью которой можно реализовать новый эталон массы, называется "веса Киббл". В таких весах эталоном выступает груз, который уравновешивает силу отталкивания между постоянным магнитом и катушкой, по которой пропускают ток. Таким образом, массу объекта можно найти за счет равенства электрической и механической сил.

Благодаря новым определением килограмма, каждая страна сможет воспроизводить эталонную установку самостоятельно в любое время, не прибегая к сверки с главным эталоном.

Нынешнее решение завершает реформу, которая длилась несколько десятков лет: еще в 1983 году метр был привязан к значению скорости света в вакууме (и значение скорости было зафиксировано, были приостановлены все программы измерения скорости света в вакууме, поскольку его значение стало точно известным по определению.