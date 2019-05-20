С сегодняшнего дня металлический эталон килограмма запрещен

Благодаря новым определением килограмма, каждая страна сможет воспроизводить эталонную установку самостоятельно в любое время, не прибегая к сверки с главным эталоном во Франции.
С сегодняшнего дня, 20 мая, ученые больше не будут измерять вес с помощью физического предмета - цилиндра из сплава платины и иридия. Эталон заменили «весами Киббл» или «весами Ватта». Участники 26-й Генеральной конференции по мерам и весам, проходившей в столице Франции, Париже, приняли решение о переопределения четырех из семи основных единиц Международной системы единиц (СИ). Таким образом, изменения претерпели килограмм, ампер, кельвин и моль.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на научно-популярный порта N + 1.
До сих единица массы, килограмм, была привязана к рукотворного артефакта - цилиндра из сплава платины и иридия, который хранится во французском городе Севр. Результаты нескольких международных сличений национальных копий, изготовленных из того же материала, показали, что их массы меняются относительно главного эталона в диапазоне ± 50 микрограммов 100 лет. Насколько при этом изменилась масса головного образца - неизвестно, поскольку его не с чем сравнивать. Для многих типов измерений такое отклонение может привести к недостоверным результатам.
Отныне утверждено новое определение килограмма, основанное на постоянной Планка. Установка, с помощью которой можно реализовать новый эталон массы, называется "веса Киббл". В таких весах эталоном выступает груз, который уравновешивает силу отталкивания между постоянным магнитом и катушкой, по которой пропускают ток. Таким образом, массу объекта можно найти за счет равенства электрической и механической сил.
Благодаря новым определением килограмма, каждая страна сможет воспроизводить эталонную установку самостоятельно в любое время, не прибегая к сверки с главным эталоном.
Нынешнее решение завершает реформу, которая длилась несколько десятков лет: еще в 1983 году метр был привязан к значению скорости света в вакууме (и значение скорости было зафиксировано, были приостановлены все программы измерения скорости света в вакууме, поскольку его значение стало точно известным по определению.
Пришло время действовать! Все то, за что вы давно не решались взяться, лучше осуществить именно сейчас.
Первый день недели будет ясным. Без осадков.
Ежегодно 20 мая в Украине отмечается День банковского работника.
влажн.:
давл.:
ветер: