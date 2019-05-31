31.05.2019 17:01

В Харькове пройдет форум smart-технологий

Форум трансформаций «Make IT SMART», на котором будут представлены современные smart-технологии разных городов Украины, пройдет 6 июня в отеле «Kharkiv Palace».



// Facebook

На форуме выступят 15 спикеров, которые ознакомят участников с наиболее интересными темами в сфере smart-технологий: развитие e-Governance в Украине, анализ smart-трендов, smart-технологии для развития городов и прочее.

Также в рамках мероприятия будет работать экспо-зона, где представят новейшие технологии smart-society для города, дома, досуга, работы и отдыха. Каждый из участников сможет прикоснуться к digital-среде.



Начало мероприятия - в 10:00.



Место проведения: отель «Kharkiv Palace» (пр. Независимости, 2), бальный зал.



Зарегистрироваться на участие в форуме можно здесь.



Организаторы мероприятия - Офис реформ Харькова, «Vodafone Ukraine» и «Huawei Ukraine».