В Харькове пройдет форум smart-технологий

Форум трансформаций «Make IT SMART», на котором будут представлены современные smart-технологии разных городов Украины, пройдет 6 июня в отеле «Kharkiv Palace».
На форуме выступят 15 спикеров, которые ознакомят участников с наиболее интересными темами в сфере smart-технологий: развитие e-Governance в Украине, анализ smart-трендов, smart-технологии для развития городов и прочее.
Также в рамках мероприятия будет работать экспо-зона, где представят новейшие технологии smart-society для города, дома, досуга, работы и отдыха. Каждый из участников сможет прикоснуться к digital-среде.
Начало мероприятия - в 10:00.
Место проведения: отель «Kharkiv Palace» (пр. Независимости, 2), бальный зал.
Зарегистрироваться на участие в форуме можно здесь.
Организаторы мероприятия - Офис реформ Харькова, «Vodafone Ukraine» и «Huawei Ukraine».
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