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31.05.2019  17:01   

В Харькове пройдет форум smart-технологий

Форум трансформаций «Make IT SMART», на котором будут представлены современные smart-технологии разных городов Украины, пройдет 6 июня в отеле «Kharkiv Palace».


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На форуме выступят 15 спикеров, которые ознакомят участников с наиболее интересными темами в сфере smart-технологий: развитие e-Governance в Украине, анализ smart-трендов, smart-технологии для развития городов и прочее.

Также в рамках мероприятия будет работать экспо-зона, где представят новейшие технологии smart-society для города, дома, досуга, работы и отдыха. Каждый из участников сможет прикоснуться к digital-среде.

Начало мероприятия - в 10:00.

Место проведения: отель «Kharkiv Palace» (пр. Независимости, 2), бальный зал.

Зарегистрироваться на участие в форуме можно здесь.

Организаторы мероприятия - Офис реформ Харькова, «Vodafone Ukraine» и «Huawei Ukraine».

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  форум, харьков
 
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