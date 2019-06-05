В Харькове представители мировых компаний обсудят развитие smart-технологий

Экспо-форум smart-трансформаций «Make IT SMART» состоится 6 июня в отеле «Kharkiv Palace» (пр. Независимости, 2, 2-й эт.).
В открытии форума примут участие генеральный директор «Vodafone Ukraine» Ольга Устинова и генеральный директор «Huawei Ukraine» Ма Ци. Также на форум приедут представители разных городов Украины, эксперты из Австрии, Великобритании и Китая. 16 спикеров в формате small-talk ознакомят участников встречи с развитием системы электронного управления (e-Governance в Украине), smart-трендами, smart-технологиями для развития городов и пр.
Также будет работать экспо-зона, на которой будут представлены новейшие технологии smart-society для города, дома, досуга, работы и отдыха.
В 12:00 для представителей СМИ в зале «Харьков» начнется пресс-конференция с участием почетных гостей и организаторов форума.
«Это мероприятие - возможность для жителей и гостей города узнать больше о том, что же такое Smart City в Украине и мире, познакомиться с уже существующими решениями для построения «умных» городов, посмотреть на новейшие разработки от настоящих digital-экспертов украинского и мирового рынка», - отметили организаторы.
Время проведения форума - с 10:00 до 17:30.
С подробной программой мероприятия можно ознакомиться здесь.
Обычные житейские радости доставят море удовольствия, будь то прогулка на природе, посиделки с друзьями, вкусная еда. Только будьте осторожнее со сладким – оно может оставить заметный след на фигуре.
Ночью по городу и местами по области умеренный дождь, днем без существенных осадков. Тучи, царившие в небе весь день, к вечеру уберутся восвояси.
Сегодня есть повод выразить свое отношение к природе, которую мы приспособили под себя.
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давл.:
ветер: