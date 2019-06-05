05.06.2019 13:32

В Харькове представители мировых компаний обсудят развитие smart-технологий

Экспо-форум smart-трансформаций «Make IT SMART» состоится 6 июня в отеле «Kharkiv Palace» (пр. Независимости, 2, 2-й эт.).



// city.kharkov.ua

В открытии форума примут участие генеральный директор «Vodafone Ukraine» Ольга Устинова и генеральный директор «Huawei Ukraine» Ма Ци. Также на форум приедут представители разных городов Украины, эксперты из Австрии, Великобритании и Китая. 16 спикеров в формате small-talk ознакомят участников встречи с развитием системы электронного управления (e-Governance в Украине), smart-трендами, smart-технологиями для развития городов и пр.

Также будет работать экспо-зона, на которой будут представлены новейшие технологии smart-society для города, дома, досуга, работы и отдыха.



В 12:00 для представителей СМИ в зале «Харьков» начнется пресс-конференция с участием почетных гостей и организаторов форума.



«Это мероприятие - возможность для жителей и гостей города узнать больше о том, что же такое Smart City в Украине и мире, познакомиться с уже существующими решениями для построения «умных» городов, посмотреть на новейшие разработки от настоящих digital-экспертов украинского и мирового рынка», - отметили организаторы.



Время проведения форума - с 10:00 до 17:30.



С подробной программой мероприятия можно ознакомиться здесь.