11.06.2019 12:49

Под Харьковом обнаружено редкое животное

Эта куница занесена в Красную книгу Украины. В стране живёт не больше сотни таких животных.



anywellmag.com

Редкую перегузню заметили на юге Харьковской области. Это животное относится к семейству куньих. Она похожа на степного хорька, но несколько меньше: длина зверька 29–38 см, а хвоста — 15–22 см. Животное отличается большими ушами, а на кончике хвоста имеет кисточку. Как и скунс, в случае опасности перегузня использует свой пёстрый хвост, чтобы распушить его и попытаться отогнать противника.

В ХХ веке эти животные оказались в опасности, поскольку представляют угрозу для сельскохозяйственных угодий. Кроме того, они лишились значительной части своей кормовой базы: питаются зверьки грызунами, которых тоже уничтожают.

Ареал обитания перегузни — Восточная Европа, Юго-Западная и Центральная Азия. В Украине зверёк живёт на территории Запорожской, Луганской и Донецкой областей. Численность украинской популяции сокращается из-за уменьшения кормовой базы, а также потому, что степи, в которых живут перегузни, всё более активно обрабатываются.

Перегузня занесена в Красную книгу Украины как редкий вид. Всего на территории нашей страны живёт не более сотни таких зверьков. Кстати, это единственный из живущих в Украине хищников, который имеет пятнистую окраску.

Латинское название животного — Vormela peregusna. Vormela происходит от немецкого слова Würmlein, что значит «червячок». А часть peregusna название получила от украинского наименования.