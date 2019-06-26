Asteroid Day в Каразина: экскурсия, лекции и наблюдения в телескоп

30 июня Каразинский университет присоединится к отмечанию Международному дню астероида.
День астероида - это ежегодная всемирная просветительская событие под эгидой ООН, призванной донести до людей знания об астероидах и угрозы, связанные с возможностью столкновения Земли с этими телами.
Отдел физики астероидов и комет Научно-исследовательского института астрономии Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина уже в третий раз проводит эту просветительскую событие.
В этом году запланированы научно-популярные лекции, экскурсия по территории обсерватории, розыгрыш призов и просмотр роликов о Солнечной системе. И конечно же, при ясной погоде состоится наблюдения в телескопы обсерватории (АЗТ-7, Цейс, Селестрон).
Темы лекций и докладчики:
1) «Как формировались планеты?» - Алексей Голубов, PhD по астрофизике Astronomisches Rechen-Institut Гейдельбергского университета, Германия.
2) «Метеориты - обломки астероидов» - Василий Шевченко, профессор кафедры астрономии и космической информатики Каразинского университета.
3) «Астероид заказывали? Или межпланетная доставка астероидной вещества» - Иван Слюсарев, старший преподаватель кафедры астрономии и космической информатики Каразинского университета.
Мероприятие пройдет 30 июня в научно-исследовательском институте астрономии ХНУ. Начало в 18:00. Адрес: ул. Сумская 35, НИИ астрономии ХНУ имени В. Н. Каразина. Вход свободный.
Избегайте тех, кто любит поучать и руководить, а заодно и сами избегайте поучительных ноток в своем голосе. Лучше нарисуйте или напишите что-либо – сегодня это получится у вас лучше, чем в другие дни.
В Харькове будет парить перед дождем, а по области синоптики уже обещают небольшой кратковременный дождь днем, местами с грозой.
В этот день ООН предлагает бороться с употреблением наркотических средств и поддерживать жертв пыток.
влажн.:
давл.:
ветер: