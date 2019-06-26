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26.06.2019  17:30   

Asteroid Day в Каразина: экскурсия, лекции и наблюдения в телескоп

30 июня Каразинский университет присоединится к отмечанию Международному дню астероида.


// un.org

День астероида - это ежегодная всемирная просветительская событие под эгидой ООН, призванной донести до людей знания об астероидах и угрозы, связанные с возможностью столкновения Земли с этими телами.

Отдел физики астероидов и комет Научно-исследовательского института астрономии Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина уже в третий раз проводит эту просветительскую событие.

В этом году запланированы научно-популярные лекции, экскурсия по территории обсерватории, розыгрыш призов и просмотр роликов о Солнечной системе. И конечно же, при ясной погоде состоится наблюдения в телескопы обсерватории (АЗТ-7, Цейс, Селестрон).

Темы лекций и докладчики:

1) «Как формировались планеты?» - Алексей Голубов, PhD по астрофизике Astronomisches Rechen-Institut Гейдельбергского университета, Германия.

2) «Метеориты - обломки астероидов» - Василий Шевченко, профессор кафедры астрономии и космической информатики Каразинского университета.

3) «Астероид заказывали? Или межпланетная доставка астероидной вещества» - Иван Слюсарев, старший преподаватель кафедры астрономии и космической информатики Каразинского университета.

Мероприятие пройдет 30 июня в научно-исследовательском институте астрономии ХНУ. Начало в 18:00. Адрес: ул. Сумская 35, НИИ астрономии ХНУ имени В. Н. Каразина. Вход свободный.

Тэги:  день астероиа, хну, харьков, наблюдения в телескоп, лекция
 
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