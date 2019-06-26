26.06.2019 17:30

Asteroid Day в Каразина: экскурсия, лекции и наблюдения в телескоп

30 июня Каразинский университет присоединится к отмечанию Международному дню астероида.



// un.org

День астероида - это ежегодная всемирная просветительская событие под эгидой ООН, призванной донести до людей знания об астероидах и угрозы, связанные с возможностью столкновения Земли с этими телами.

Отдел физики астероидов и комет Научно-исследовательского института астрономии Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина уже в третий раз проводит эту просветительскую событие.

В этом году запланированы научно-популярные лекции, экскурсия по территории обсерватории, розыгрыш призов и просмотр роликов о Солнечной системе. И конечно же, при ясной погоде состоится наблюдения в телескопы обсерватории (АЗТ-7, Цейс, Селестрон).



Темы лекций и докладчики:



1) «Как формировались планеты?» - Алексей Голубов, PhD по астрофизике Astronomisches Rechen-Institut Гейдельбергского университета, Германия.



2) «Метеориты - обломки астероидов» - Василий Шевченко, профессор кафедры астрономии и космической информатики Каразинского университета.



3) «Астероид заказывали? Или межпланетная доставка астероидной вещества» - Иван Слюсарев, старший преподаватель кафедры астрономии и космической информатики Каразинского университета.

Мероприятие пройдет 30 июня в научно-исследовательском институте астрономии ХНУ. Начало в 18:00. Адрес: ул. Сумская 35, НИИ астрономии ХНУ имени В. Н. Каразина. Вход свободный.