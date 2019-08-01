01.08.2019 13:51

Пара харьковских вузов победила в престижном международном конкурсе с 252-мя участниками

2 харьковских проекта из 22 украинских победили в конкурсе Жан Моне программы ЕС Эразмус+ - награда на всех 750 тысяч евро.



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По направлению Жан Моне программы Европейского Союза Эразмус + этого года победили 22 украинских проекта. Их исполнители получат финансирование на общую сумму почти 750 тыс евро. Работу над воплощением проектов планируют начать уже в сентябре 2019 года.

Это, в частности, будут:

15 модулей по экономическому развитию, управления, региональной политики, уголовной политики, европейских ценностей, европейского пространства высшего образования, социальных и экономических вопросов мигрантов и переселенцев, защиты информации и предотвращения коррупции;

создание 3 кафедр;

создание 1 центра совершенства;

1 проект по кибербезопасности;

2 проекты по поддержке ассоциаций.

Исполнителями задач станут представители 12 вузов и 3 общественных организаций из разных регионов страны. А именно из Харькова:

Харьковский национальный университет радиоэлектроники; Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина;

Всего в этом году по направлению Жан Моне было отобрано 285 проектов. Их будут выполнять исследователи из разных стран мира.

Справка

Программа ЕС Эразмус + поддерживает проекты сотрудничества, партнерства и мобильности в сфере образования, профессиональной подготовки, молодежи и спорта. Направление Жан Моне направлен на развитие европейских исследований и евроинтеграционных процессов в мире. Исполнители проектов по этому направлению изучают европейские студии, способствуют их совершенствованию, нарабатывают курсы и образовательные программы, посвященные евроинтеграционной теме.

За 5 лет участия (за 2014-2018 годы) украинские организации подали 575 предложений по направлению Жан-Моне, из которых 57 проектов были отобраны для финансирования. Они реализуются в более чем 40 учреждениях высшего образования, неправительственных организациях и научно-исследовательских учреждениях Украины. Общий бюджет проектов составляет более 1,7 млн евро.