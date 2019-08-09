09.08.2019 17:58

«Smart Talks»: харьковчанам рассказали, как мусорные контейнеры оснастят датчиками

Проект усовершенствованной системы вывоза и утилизации ТБО представили на очередной встрече в рамках проекта «Smart Talks» в научном парке «Synergy».



// city.kharkov.ua

«Smart Talks» - это мероприятие, организованное коммунальным учреждением «Офис реформ Харькова». Его цель - построение диджитал-сообщества путем распространения идей развития «умного города». На каждой встрече выступают три спикера, которым отводится по 20 минут для изложения своих инновационных идей или проектов.

Как сообщил директор Департамента регистрации Олег Дробот, «Smart Talks» является важной площадкой для обсуждения того, какие цифровые инновации ждут харьковчан.



«Здесь можно узнать из первых уст, что происходит в городе в инновационной сфере, послушать экспертов, авторов проектов. В рамках встреч мы презентуем и популяризируем проекты, которые разрабатывает или реализует городская власть. Мы уже презентовали Портал электронных сервисов, обсуждали вопросы «умных» парковок и другие направления концепции «умного города». С помощью таких мероприятий мы проводим просветительскую деятельность, повышаем цифровую грамотность населения и расширяем его кругозор», - отметил Олег Дробот.



Так, на последней встрече представитель «Офиса реформ Харькова» Андрей Кирик представил проект усовершенствованной системы вывоза и утилизации твердых бытовых отходов с помощью установки датчиков наблюдения на мусорных контейнерах. Эту тему в начале июля с представителями компании «Vodafone Украина» обсуждал первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов. Предлагаемая высокоинтеллектуальная система сбора твердых бытовых отходов дает возможность осуществлять учет и мониторинг локаций с контейнерами, степень их наполнения, создавать и корректировать маршрутные листы водителей, оптимизировать процесс утилизации мусора. Система позволяет сократить расходы предприятия, автоматизировать рабочие процессы и повысить качество услуг. По словам Андрея Кирика, сейчас идет адаптация программы к харьковским условиям, и в начале осени первые датчики уже появятся на контейнерах в рамках пилотного проекта.



Руководитель коммунального учреждения «Офис реформ Харькова» Михаил Лазарев сообщил, что «Smart Talks» будет проходить регулярно, поскольку инновационных идей и проектов в городе очень много.