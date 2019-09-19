19.09.2019 16:41

На выходных в Харькове пройдут Научные пикники

Девятые Научные пикники пройдут 21 сентября в Покровском сквере.



//city.kharkov.ua

Как сообщили организаторы, все участники традиционно смогут приобщиться к проведению экспериментов.

В программе - опыты, демонстрирующие физические и химические законы, изучение животного мира, производство лечебных и косметических средств, управление роботами и компьютерной техникой, военное дело, игры по финансовому менеджменту, тестирование продуктов питания, математические и логические головоломки, квесты и прочие образовательные активности без ограничений по возрасту.

Часть научных популяризаторов впервые будут объяснять суть своих экспериментов на английском языке, чтобы попрактиковать иностранный язык и привлечь к мероприятию гостей из других стран.

«Это не значит, что зритель не получит наглядное объяснение законов природы в игровой форме, как в прошлые годы. Все опыты будут демонстрироваться и комментироваться, просто теперь языков будет больше», - рассказал соорганизатор пикников Артем Коновалов.

Отдельно на Научных пикниках будет работать площадка для популяризации культуры обращения с отходами со станцией сортировки и будет исследоваться в режиме реального времени уровень загрязнения атмосферного воздуха.

Кроме того, на Научных пикниках будет работать локация «Программы информационного партнерства с культурными и спортивными мероприятиями Представительства ЕС в Украине», где каждый желающий сможет узнать о грантовых программах и других возможностях сотрудничества с европейскими институтами.

Время проведения пикников - с 13:00 до 18:00. Вход - свободный, участие в активностях - бесплатное.

Место проведения: Покровский сквер (ст. м. «Исторический музей» и «Площадь Конституции»).

Организаторы мероприятия - Харьковский городской центр досуга молодежи, Общественный информационно-аналитический центр для молодежи и общественная организация «Центр развития громад».