В субботу в Харькове – Ночь науки

VI Образовательный проект «Ночь науки» состоится в субботу, 21 сентября, в Харькове.
В рамках проекта ведущие вузы Харькова презентуют свои научные открытия и достижения, продемонстрируют различные эксперименты, познакомят с работой лабораторий и кафедр.
Так, в медуниверситете можно будет собрать из конструктора человека и изучить особенности своего организма, а в фармуниверситете – создать своими руками лекарственный препарат. В университете железнодорожного транспорта состоится презентация роботов, а гости университета питания и торговли смогут приготовить и продегустировать наномороженое. В Харьковском планетарии жителям и гостям города приоткроют тайну света, а в STEM-школе «Inventor» пройдет мастер-класс по изготовлению робопса.
Торжественное открытие «Ночи науки» состоится в Харьковском национальном университете городского хозяйства им. А. Н. Бекетова. Начало – в 16:00.
Подробная программа всех вузов-участников «Ночи науки», а также расписание движения трансфера
Правильно расставляйте приоритеты: велик риск потратить чересчур много энергии на достижение одной цели, когда другие дела не останется ни сил, ни желания.
Пятница начнется ясной погодой, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Ночью без осадков, порывы ветра 15-20 м/с. Днем местами по области небольшой кратковременный дождь.
Сегодня рекрутеры, они же хедхантеры, они же агенты по найму, они же менеджеры по подбору персонала отмечают профессиональный праздник.
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давл.:
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