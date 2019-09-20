20.09.2019 11:06

В субботу в Харькове – Ночь науки

VI Образовательный проект «Ночь науки» состоится в субботу, 21 сентября, в Харькове.



// city.kharkov.ua

В рамках проекта ведущие вузы Харькова презентуют свои научные открытия и достижения, продемонстрируют различные эксперименты, познакомят с работой лабораторий и кафедр.



Так, в медуниверситете можно будет собрать из конструктора человека и изучить особенности своего организма, а в фармуниверситете – создать своими руками лекарственный препарат. В университете железнодорожного транспорта состоится презентация роботов, а гости университета питания и торговли смогут приготовить и продегустировать наномороженое. В Харьковском планетарии жителям и гостям города приоткроют тайну света, а в STEM-школе «Inventor» пройдет мастер-класс по изготовлению робопса.



Торжественное открытие «Ночи науки» состоится в Харьковском национальном университете городского хозяйства им. А. Н. Бекетова. Начало – в 16:00.



Подробная программа всех вузов-участников «Ночи науки», а также расписание движения трансфера