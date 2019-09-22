22.09.2019 09:16

В Харькове прошла Ночь науки (ФОТО)

В церемонии открытия приняли участие заместитель Харьковского городского головы Татьяна Чечетова-Терашвили, ректор ХНУГХ Владимир Бабаев и представители других вузов Харькова.



//city.kharkov.ua

Торжественное открытие VI Образовательного проекта «Ночь науки» состоялось в Харьковском национальном университете городского хозяйства им. А. Н. Бекетова.

В церемонии открытия приняли участие заместитель Харьковского городского головы Татьяна Чечетова-Терашвили, ректор ХНУГХ Владимир Бабаев и представители других вузов Харькова.

«Проект «Ночь науки» стартовал в Харькове еще в 2013 году. Наш город входит в десятку студенческих центров Европы, а также является крупнейшим научно-исследовательским центром нашей страны. Поэтому такого рода мероприятие - это актуальное продвижение Харькова на мировой арене как научного центра Европы. Мероприятие такого масштаба проводится только в Харькове», - подчеркнула Татьяна Чечетова-Терашвили.

Заместитель городского головы сообщила, что в этом году «Ночь науки» объединила 16 вузов, Харьковский планетарий им. Ю. Гагарина и техническую школу «Inventor».

«Сегодня харьковчане и гости нашего города получат уникальную возможность познакомиться с достижениями харьковских вузов, тенденциями и перспективами их развития. Учитывая потенциал наших высших учебных заведений, программа «Ночи науки» очень насыщенная и демонстрирует все возможности и ресурсы вузов во всех сферах. Надеюсь, что совместными усилиями городской власти и коллективов учебных заведений мы расширим познавательные границы «Ночи науки», - отметила Татьяна Чечетова-Терашвили.

С открытием образовательной акции всех присутствующих также поздравил ректор ХНУГХ им. Бекетова Владимир Бабаев. «Только вчера наши мысли, вопросы, предположения выглядели, как научная фантастика, а уже сегодня они стали обычными и привычными явлениями. Желаю всем вам посмотреть, познакомиться, а главное – поработать теми инструментами, которые предлагают наши учебные заведения», - обратился к участникам проекта Владимир Бабаев.

После церемонии открытия гости осмотрели локации, которые университет подготовил для «Ночи науки». Так, в ХНУГХ сегодня работали современная химическая лаборатория, лаборатории лаков и красок, керамики, строительных конструкции, нефти и газа. Также прошли мастер-классы по скульптуре, граффити-дизайну, были представлены проекты по инклюзивной архитектуре. Кроме того, в вузе организовали квест по энергоэффективности с призами.

В рамках «Ночи науки» ведущие университеты Харькова презентовали свои научные разработки и достижения, продемонстрировали различные эксперименты, познакомили с работой лабораторий и кафедр.

Так, в медуниверситете можно было собрать человека из конструктора и изучить особенности своего организма, а в фармуниверситете - создать своими руками лекарственный препарат. В университете железнодорожного транспорта прошла презентация роботов, а гости университета питания и торговли могли приготовить и продегустировать наномороженое. В Харьковском планетарии жителям и гостям города приоткрыли тайну света, а в STEM-школе «Inventor» прошел мастер-класс по изготовлению собаки-робота.

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Напомним, образовательный проект «Ночь науки» была проведена при поддержке Немецкой федеральной компании «GIZ» и компании «Vodafone Украина».