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22.09.2019  11:16   

В медуниверситете учили мыть руки и удалять зуб

Одним из самых популярных мест образовательного проекта «Ночь науки» стал Харьковский национальный медицинский университет, который посетили тысячи харьковчан и гостей города.


//city.kharkov.ua
Гостям вуза предоставили возможность определить свою группу крови, узнать, какие микроорганизмы находятся на ладонях, а какие вызывают стоматологические заболевания. Студенты университета учили желающих, как правильно мыть руки и чистить зубы, потому что большинство людей делает это неправильно.
 
Также они показывали, как проводить сердечно-легочную реанимацию, измерять пульс и давление, делать внутривенные и внутримышечные иньекции и пр. Те, кто интересуется стоматологией, могли попробовать сделать укол и удалить зуб на искусственных моделях.
 
Как рассказал проректор по научной работе ХНМУ Валерий Мясоедов,  все локации были ориентированы на людей разного возраста - от пяти лет и до глубокой старости.
 
«Здесь представлена медицина от микроскопа до сознания человека. Перед кафедрами мы ставили одну задачу: все, что вы покажете, должно быть интересно тем, кто сюда придет. По факту, наш университет представил медицину простым языком, но с нюансами, которые скрывает в себе каждое медицинское направление. Мы говорим просто о сложных вещах, даем первичные консультации. И все желающие, даже маленькие дети, могут попробовать себя в роли врача, исследователя», - отметил Валерий Мясоедов.
 
Одной из изюминок «Ночи науки» в медуниверситете стала выставка «Медицина народов мира», на которой иностранные студенты представили материалы и продукты питания, которые используются в их странах в качестве лечебных народных средств.
 
 
 
 
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  ночь науки, кости, харьков
 
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