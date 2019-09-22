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22.09.2019  13:20   

В политехническом бились роботы и сверкали молнии (ФОТО)

Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» подготовил для образовательного проекта «Ночь науки» обширную развлекательно-познавательную программу.


//city.kharkov.ua
Для гостей вуза работала центральная локация с 20 интерактивными зонами, где проводились эксперименты, воркшопы и мастер-классы по инженерии, физике и химии. Там можно было увидеть разнообразные активности - от битвы роботов до производства шоколада.
 
Для любителей теории о скором захвате машинами и механизмами мира людей компания «Vodafone Украина» организовала интерактивную лекцию о технической революции. Также в лектории обсуждались темы «Эпическая химия: еда, лекарства, косметика», «Удивительный мир ЗD-печати» и пр.
 
Большой ажиотаж у гостей университета вызвала «Лаборатория молний», где можно было на практике увидеть, как бьет молния и в каких условиях ее стоит опасаться.
 
Заместитель заведующего научно-исследовательской частью НТУ «ХПИ» Артем Захаров рассказал, что представленные разработки - это результат работы студентов с преподавателями.
 
«Наши технические изобретения во многом уникальны. Но главное заключается в том, что то, чем мы занимаемся, внедряется в жизнь. Когда я был студентом, мы разрабатывали керамику специального назначения, и сейчас она применяется в ракетной промышленности. Наши идеи превращаются в осязаемые, востребованные предметы, вещи, материалы, которые не отстают от мировых аналогов. Наука реально является двигателем прогресса человечества», - отметил Артем Захаров.
 
А вечером в ХПИ прошли лекции для взрослых, которые касались актуальных тем: вреда вейпов, влияния энергетиков на организм,  мифов о накрутке электроэнергии и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  ночь науки, роботы и молния, харьков
 
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